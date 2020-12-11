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Президент примет участие в саммите ЕАЭС

11.12.2020 12:57 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Из-за сложной эпидситуации переговоры лидеров стран ЕАЭС пройдут в онлайн-формате. Наша страна в этом году председательствует в организации. Важнейший документ, который вынесен на заседание, Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Он уже обсуждался на майском саммите, однако тогда главы государств лишь "в целом одобрили" этот проект, высказав несколько замечаний. Ожидается, что доработанный документ будет принят по итогам сегодняшней встречи. 
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Из-за сложной эпидситуации переговоры...
 
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