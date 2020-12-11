Лукашенко о ЕАЭС: мы дискредитируем нашу работу по развитию кооперации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Беспошлинный ввоз тех или иных товаров в ЕАЭС фактически приводит к поддержке иностранных производителей, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время онлайн-саммита ЕАЭС, передает корреспондент Sputnik.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в связи с эпидемиологической ситуации прошло в формате видеоконференции при участии президентов Узбекистана и Кубы, которые получат статус стран-наблюдателей.

В своем вступительном слове белорусский лидер заявил, что участники ЕАЭС периодически нарушают существующие договоренности, которые касаются импортозамещения "и вносят предложения о беспошлинном ввозе на территорию союза тех или иных товаров третьих стран аналоги, которых производятся у нас в союзе".

"Мы имеем выпадающие бюджетные доходы. Фактически поддерживаем иностранного производителя и дискредитируем нашу общую работу по развитию промышленной кооперации и снижению зависимости от импорта", - уверен Лукашенко.

После чего обратил внимание, что сейчас в ЕАЭС идет гармонизация национального законодательства, чтобы установить ответственность за нарушения обязательных требований к продукции.

"К сожалению, отсутствуют результаты в регулировании вопроса о методах контроля содержания лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения", - рассказал глава государства.

По его мнению, данная проблема не решается на протяжении нескольких лет, поэтому ЕЭК принципиально должна урегулировать его в течение следующего года.

Белорусский лидер отдельно отметил, что до настоящего момента ЕЭК так и не была наделена полномочиями самостоятельно обращаться в суд Евразийского экономического союза.

"Нами инициирована работа по усилению полномочий Евразийской экономической комиссии. Но успехов здесь тоже пока немного", - констатировал глава государства.