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Лукашенко о ЕАЭС: мы дискредитируем нашу работу по развитию кооперации
11.12.2020 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Беспошлинный ввоз тех или иных товаров в ЕАЭС фактически приводит к поддержке иностранных производителей, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время онлайн-саммита ЕАЭС, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Александр Кряжев
В своем вступительном слове белорусский лидер заявил, что участники ЕАЭС периодически нарушают существующие договоренности, которые касаются импортозамещения "и вносят предложения о беспошлинном ввозе на территорию союза тех или иных товаров третьих стран аналоги, которых производятся у нас в союзе".
"Мы имеем выпадающие бюджетные доходы. Фактически поддерживаем иностранного производителя и дискредитируем нашу общую работу по развитию промышленной кооперации и снижению зависимости от импорта", - уверен Лукашенко.
После чего обратил внимание, что сейчас в ЕАЭС идет гармонизация национального законодательства, чтобы установить ответственность за нарушения обязательных требований к продукции.
"К сожалению, отсутствуют результаты в регулировании вопроса о методах контроля содержания лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения", - рассказал глава государства.
По его мнению, данная проблема не решается на протяжении нескольких лет, поэтому ЕЭК принципиально должна урегулировать его в течение следующего года.
Белорусский лидер отдельно отметил, что до настоящего момента ЕЭК так и не была наделена полномочиями самостоятельно обращаться в суд Евразийского экономического союза.
"Нами инициирована работа по усилению полномочий Евразийской экономической комиссии. Но успехов здесь тоже пока немного", - констатировал глава государства.
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Белорусский президент предложил партнерам по Евразийскому экономическом союзу расширить полномочия Евразийской экономической комиссии.
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