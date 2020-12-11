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Президент: Мы должны принять стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Саммит ЕАЭС проходит в онлайн-формате Стратегия развития евразийской интеграции на пять лет вперед и предоставление статуса наблюдателя в ЕАЭС для новых государств. Такой стала повестка Высшего...

Стратегия развития евразийской интеграции на пять лет вперед и предоставление статуса наблюдателя в ЕАЭС для новых государств. Такой стала повестка Высшего Евразийского экономического совета. В эти минуты он проходит в привычном для нынешнего года виртуальном формате. Заседание завершает год председательства Беларуси в ЕАЭС. Александр Лукашенко подводит итоги. Активизирована работа по устранению барьеров на едином рынке, усилена защита интересов производителей товаров внутри союза, инициированы меры по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Но решения требует целый ряд других актуальных вопросов. В частности, усиление полномочий Евразийской экономической комиссии. Наднациональный орган до сих пор не наделен правом решать спорные вопросы, возникающие в интеграции.Президент также призвал лидеров к принятию ключевого документа - стратегии развития союза до 2025 года. Александр Лукашенко подчеркнул возросший интерес к союзу в мире. Идеи евразийской интеграции обретают все больше сторонников. Так, согласовано предоставление статуса наблюдателей в ЕАЭС для Кубы и Узбекистана. Углубление сотрудничества с государствами, которые не являются членами союза, - приоритет международной политики ЕАЭС.