Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Атаки из стран вне Евразийского экономического союза направлены в первую очередь на восточную соседку Беларуси, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС.

Главы государств членов-ЕАЭС сегодня встретились в онлайн-формате, на заседании также присутствовали президенты стран-наблюдателей - Узбекистана и Кубы.

Лукашенко пожелал президенту России терпения в условиях непростых времен.

"Непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев - Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер привел слова почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета Нурсултана Назарбаева: "Россия - стержень нашей интеграции".

"Поэтому терпения вам и еще раз терпения. Знайте, что мы всегда поддерживали Россию и будем поддерживать, потому что без нее не может быть интеграции на постсоветском пространстве", - отметил глава белорусского государства.

Об угрозе извне

Лукашенко не разстраны Запада во вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Президент публичносводки спецслужб КГБ, в одной из них речь шла о России.

"Правительство (Польши – Sputnik) нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко", – озвученная президентом цитата доклада КГБ.

Лукашенко подытожил выдержку из сводок спецслужб словами о том, что Путин сам предложил "подставить плечо", так как осознавал: "следующей будет Россия".

Во время обсуждения плана применения региональной группировки войск Беларуси и России, Лукашенко заявил , что у границ страны идет нагнетание обстановки. США и НАТО, по мнению президента, просто "убаюкивают" пояснениями, будто они тренируются "просто так".

За спиной Беларуси "находится действительно мощная армия, вторая в мире", подчеркнул Лукашенко, имея в виду российскую армию, которая "в случае конфликта" готова встать на защиту.

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