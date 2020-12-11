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Эффективное вмешательство: в ЕС одобрили выделение Беларуси 24 млн евро
11.12.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек - Sputnik. Еврокомиссия одобрила передачу Беларуси 24 миллионов евро на поддержку гражданского общества, сообщили в ЕК.
пресс-служба президента
Всего запланировано выделить Беларуси 53 млн евро: именно такие цифры глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала 19 августа.
"Еврокомиссия приняла сегодня пакет мер по оказанию помощи в размере 24 миллионов евро, которая будет напрямую адресована белорусскому народу, в частности, гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности страны в здравоохранении", - приводит цитату документа
В документе, который распространила Еврокомиссия ранее,
Перечисление средств в Беларусь пройдет в рамках проекта "EU4Belarus: Солидарность с народом Беларуси", который продлится пять лет. Таким образом в Евросоюзе отреагировали на последствия волны протестов, которая началась в государстве после президентских выборов.
Одним финансовую поддержку, другим - санкции
На данный момент в санкционный лист входят 55 человек, в том числе глава государства Александр Лукашенко и его сын Виктор. Имена этих людей, как считают в ЕС, напрямую связаны с подавлением протестов в стране.
Нахождение в "черном списке" грозит запретом на въезд на территорию Евросоюза, а также заморозкой активов, находящихся в ЕС.
Деньги не доходят до страны
"Мы знаем, кто их поглощает. Это разного рода координационные советы, созданные за пределами нашей страны в качестве альтернативы нынешнему руководству Беларуси, и в помощь, на поддержку тех беглых, которые сегодня окопались в Польше и странах Балтии, в частности, в Литве", - заявил белорусский лидер.
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Александр Лукашенко уверен, что финансовая помощь растворится по пути в Беларусь и не дойдет до страны.
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