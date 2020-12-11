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Эффективное вмешательство: в ЕС одобрили выделение Беларуси 24 млн евро

11.12.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек - Sputnik. Еврокомиссия одобрила передачу Беларуси 24 миллионов евро на поддержку гражданского общества, сообщили в ЕК.

пресс-служба президента
Лукашенко: "Острие атак нацелено на Россию"

Всего запланировано выделить Беларуси 53 млн евро: именно такие цифры глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала 19 августа.

"Еврокомиссия приняла сегодня пакет мер по оказанию помощи в размере 24 миллионов евро, которая будет напрямую адресована белорусскому народу, в частности, гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности страны в здравоохранении", - приводит цитату документа РИА Новости.

В документе, который распространила Еврокомиссия ранее, сообщалось, что финансовая помощь Беларуси станет "эффективным вмешательством" и направится на "поддержку местных демократических инициатив". К числу последних ЕК относит "независимые" СМИ, блогеров, студентов и молодых специалистов. Также эти деньги помогут справиться белорусам с последствиями пандемии, уверены западные политики.

Перечисление средств в Беларусь пройдет в рамках проекта "EU4Belarus: Солидарность с народом Беларуси", который продлится пять лет. Таким образом в Евросоюзе отреагировали на последствия волны протестов, которая началась в государстве после президентских выборов.

Одним финансовую поддержку, другим - санкции

© Sputnik
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ЕС готовит третий пакет санкций по Беларуси, ожидается, что новый "черный список" еще сильнее затронет экономическую сферу.

На данный момент в санкционный лист входят 55 человек, в том числе глава государства Александр Лукашенко и его сын Виктор. Имена этих людей, как считают в ЕС, напрямую связаны с подавлением протестов в стране.

Нахождение в "черном списке" грозит запретом на въезд на территорию Евросоюза, а также заморозкой активов, находящихся в ЕС.

Деньги не доходят до страны

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Финансы, выделенные в Евросоюзе, не доходят до Беларуси, "растворяясь" по пути, уверен Лукашенко. Об этом президент заявил во время церемонии вручения верительных грамот от зарубежных послов 24 ноября.

"Мы знаем, кто их поглощает. Это разного рода координационные советы, созданные за пределами нашей страны в качестве альтернативы нынешнему руководству Беларуси, и в помощь, на поддержку тех беглых, которые сегодня окопались в Польше и странах Балтии, в частности, в Литве", - заявил белорусский лидер.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко уверен, что финансовая помощь растворится по пути в Беларусь и не дойдет до страны.
 
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