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Еврокомиссия выделила 24 млн евро белорусскому народу
12.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 11 декабря, Еврокомиссия приняла решение о выделении 24 млн евро напрямую народу Беларуси в качестве помощи. Об этом
«Сегодня Европейская комиссия приняла решение о выделении пакета помощи в размере 24 миллионов евро, который принесет прямую пользу белорусскому народу, в частности гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности здравоохранения», - сообщает пресс-служба ведомства.
Программа помощи «EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси» имеет следующие цели:
Сообщается, что ведется подготовка к выделению следующей помощи – 6 млн евро для облегчения доступа малго и среднего предпринимательства Беларуси к финансированию.
«Эта программа является частью пакета поддержки на сумму 53 миллиона евро, о котором было объявлено в августе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», - заявили в представительстве ЕС.
В пресс-службе ведомства говорят, что 24 млн евро включают в себя 3,7 млн евро, которые незамедлительно выделили в качестве помощи репрессированным белорусам и независимым СМИ.
Еврокомиссия сейчас работает над «всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Беларуси». ЕС готов использовать различные способы поддержки страны для мирного демократического перехода.
Напомним, после выборов в августе в Беларуси ЕС отказался признавать Александра Лукашенко президентом. Европолитики высказались против насилия и жестокости со стороны белорусских властей по отношению к гражданам. Депутаты также
В качестве помощи и поддержки белорусам президенты Литвы, Польши и Румынии
Светлана Тихановская неоднократно пыталась договориться с ЕС о помощи белорусскому народу. 22 сентября она заявила, что Евросоюз
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Сегодня, 11 декабря, Еврокомиссия приняла решение о выделении 24 млн евро напрямую народу Беларуси в качестве помощи.
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