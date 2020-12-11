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Еврокомиссия выделила 24 млн евро белорусскому народу

12.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня, 11 декабря, Еврокомиссия приняла решение о выделении 24 млн евро напрямую народу Беларуси в качестве помощи. Об этом сообщает представительство ЕС в Беларуси.

«Сегодня Европейская комиссия приняла решение о выделении пакета помощи в размере 24 миллионов евро, который принесет прямую пользу белорусскому народу, в частности гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности здравоохранения», - сообщает пресс-служба ведомства.

Программа  помощи «EU4Belarus: солидарность с  народом Беларуси» имеет следующие цели:

  • поддержка гражданского общества и независимых СМИ, в частности местных сообществ и инициатив групп граждан;
  • поддержка молодежи, в том числе посредством стипендиальной программы для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса;
  • консультативная поддержка малых и средних предприятий для  повышения устойчивости;
  • увеличение устойчивости здравоохранения за счет усиления потенциала белорусского общества для реагирования на все еще продолжающуюся пандемию COVID-19.

Сообщается, что ведется подготовка к выделению следующей помощи – 6 млн евро для облегчения доступа малго и среднего предпринимательства Беларуси к финансированию.

«Эта программа является частью пакета поддержки на сумму 53 миллиона евро, о котором было объявлено в августе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», - заявили в представительстве ЕС.

В пресс-службе ведомства  говорят, что 24 млн евро включают в себя 3,7 млн евро, которые незамедлительно выделили в качестве помощи репрессированным белорусам и независимым СМИ.

Еврокомиссия сейчас работает над «всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Беларуси». ЕС готов использовать различные способы поддержки страны для мирного демократического перехода.

Напомним, после выборов в августе в Беларуси ЕС отказался признавать Александра Лукашенко президентом. Европолитики высказались против насилия и жестокости со стороны белорусских властей по отношению к гражданам. Депутаты также осудили«вмешательство» России в белорусскую политику.

В качестве помощи и поддержки белорусам президенты Литвы, Польши и Румынии предлагали ввести безвизовый режим.

Светлана Тихановская неоднократно пыталась договориться с ЕС о помощи белорусскому народу. 22 сентября она заявила, что Евросоюз поможет Беларуси, но только «после демократических перемен». 18 ноября Тихановская сообщила, что Еврокомиссия рассматривает вопрос об выделении белорусскому гражданскому обществу 27,5 млн евро.

 
 
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Сегодня, 11 декабря, Еврокомиссия приняла решение о выделении 24 млн евро напрямую народу Беларуси в качестве помощи.
 
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