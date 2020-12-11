Еврокомиссия выделила 24 млн евро белорусскому народу

Сегодня, 11 декабря, Еврокомиссия приняла решение о выделении 24 млн евро напрямую народу Беларуси в качестве помощи. Об этом сообщает представительство ЕС в Беларуси.

«Сегодня Европейская комиссия приняла решение о выделении пакета помощи в размере 24 миллионов евро, который принесет прямую пользу белорусскому народу, в частности гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности здравоохранения», - сообщает пресс-служба ведомства.

Программа помощи «EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси» имеет следующие цели:

поддержка гражданского общества и независимых СМИ, в частности местных сообществ и инициатив групп граждан;

поддержка молодежи, в том числе посредством стипендиальной программы для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса;

консультативная поддержка малых и средних предприятий для повышения устойчивости;

увеличение устойчивости здравоохранения за счет усиления потенциала белорусского общества для реагирования на все еще продолжающуюся пандемию COVID-19.

Сообщается, что ведется подготовка к выделению следующей помощи – 6 млн евро для облегчения доступа малго и среднего предпринимательства Беларуси к финансированию.

«Эта программа является частью пакета поддержки на сумму 53 миллиона евро, о котором было объявлено в августе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», - заявили в представительстве ЕС.

В пресс-службе ведомства говорят, что 24 млн евро включают в себя 3,7 млн евро, которые незамедлительно выделили в качестве помощи репрессированным белорусам и независимым СМИ.

Еврокомиссия сейчас работает над «всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Беларуси». ЕС готов использовать различные способы поддержки страны для мирного демократического перехода.

Напомним, после выборов в августе в Беларуси ЕС отказался признавать Александра Лукашенко президентом. Европолитики высказались против насилия и жестокости со стороны белорусских властей по отношению к гражданам. Депутаты также осудили «вмешательство» России в белорусскую политику.

В качестве помощи и поддержки белорусам президенты Литвы, Польши и Румынии предлагали ввести безвизовый режим.