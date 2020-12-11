Зампостпреда России при ОБСЕ рассказал о ситуации со Sputnik Латвия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Давление официальной Риги на Sputnik Латвия имеет явно выраженный политический контекст, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

Сегодня постоянное представительство России подняло на совете при ОБСЕ вопрос о ситуации со Sputnik Латвия.

"Там, где совершенно очевиден политический подтекст давления, там, собственно говоря, суверенные права государства-участника ОБСЕ по большому счету должны заканчиваться, поскольку они вступают в прямое противоречие с политическими обязательствами такой страны по обеспечению свободы выражения мнения. Эта свобода носит безусловный характер и, конечно, не может оправдываться применением неких санкций, тем более, в отношении отдельно взятого физического лица", - сказал Буякевич.

Он добавил, что позиция Латвии о суверенном праве притеснять Sputnik под предлогом персональных санкций ЕС несостоятельна.

"Позиция абсолютно несостоятельная, поскольку расширительная трактовка латвийскими властями такого рода санкций безотносительно вообще их природы никоим образом не может включать в себя произвольные меры давления на тех журналистов, которые даже не входят в медиахолдинг "Россия сегодня" - там было достаточно большое количество стрингеров и людей, которые работают на коммерческой основе с целым рядом средств массовой информации, не только русскими или русскоговорящими, но и со многими другими", - добавил дипломат.

Давление на Sputnik и Baltnews

Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения.

Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

Читайте также: