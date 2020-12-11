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Зампостпреда России при ОБСЕ рассказал о ситуации со Sputnik Латвия
12.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Давление официальной Риги на Sputnik Латвия имеет явно выраженный политический контекст, заявил
Сегодня постоянное представительство России подняло на совете при ОБСЕ вопрос о ситуации со Sputnik Латвия.
© Sputnik / Konstantin Chalabov
"Там, где совершенно очевиден политический подтекст давления, там, собственно говоря, суверенные права государства-участника ОБСЕ по большому счету должны заканчиваться, поскольку они вступают в прямое противоречие с политическими обязательствами такой страны по обеспечению свободы выражения мнения. Эта свобода носит безусловный характер и, конечно, не может оправдываться применением неких санкций, тем более, в отношении отдельно взятого физического лица", - сказал Буякевич.
Он добавил, что позиция Латвии о суверенном праве притеснять Sputnik под предлогом персональных санкций ЕС несостоятельна.
"Позиция абсолютно несостоятельная, поскольку расширительная трактовка латвийскими властями такого рода санкций безотносительно вообще их природы никоим образом не может включать в себя произвольные меры давления на тех журналистов, которые даже не входят в медиахолдинг "Россия сегодня" - там было достаточно большое количество стрингеров и людей, которые работают на коммерческой основе с целым рядом средств массовой информации, не только русскими или русскоговорящими, но и со многими другими", - добавил дипломат.
Давление на Sputnik и Baltnews
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия,
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, ранее были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима...
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