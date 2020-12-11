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Возрождение традиций вече: Воскресенский о Всебелорусском собрании

12.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Статус Всебелорусского народного собрания (ВНС) и его Президиума необходимо закрепить в Конституции республики, об этом заявил Sputnik политолог Юрий Воскресенский.

Такая инициатива была выдвинута в ходе очередного круглого стола, который прошел в офисе КСДС. Говоря о предложении о статусе ВНС Воскресенский отметил, что в отличие от Госсовета России, который назначается президентом, Президиум ВНС будет избираться делегатами, представляющими белорусский народ.

© Sputnik / Виктор Толочко
Президент предложил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом

"Фактически, уходя в историческую ретроспективу, можно говорить о возрождении традиций славянского вече, скандинавского тинга и даже Спарты с ее апеллой. Народные собрания являются высшими органами власти общин Швейцарии, и не секрет, что последняя является флагманом прямой демократии в современном мире", - подчеркнул Воскресенский.

Он уверен, что закрепление конституционного статуса ВНС является промежуточным шагом на пути к электронной демократии – основе государственного устройства в будущем.

"Мы отвергаем критику в адрес возможного создания Совета старейшин - Президиума ВНС. Опыт и связи руководителей государства могут и должны работать на благо Беларуси", - добавил политолог.

Белорусские власти готовятся провести реформу Конституции страны, предложения для этого собирает вся вертикаль, чтобы обсудить на готовящемся Всебелорусском народном собрании.

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Теги: Минск
 
 
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Всебелорусское народное собрание – это промежуточный шаг к переходу на электронную демократию, уверен политолог.
 
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