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Власти Швейцарии ввели санкции против Лукашенко

12.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Швейцарское правительство вслед за ЕС ввело санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 чиновников республики.

© CC BY 2.0 / Thijs ter Haar / European Union Flags 2
ЕС еще не подготовил третий пакет санкций против Минска

"Принято решение ввести финансовые санкции и запрет на въезд в Швейцарию и транзит через Швейцарию в отношении 15 человек, в том числе президента Александра Лукашенко", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры вступают в силу 11 декабря в 20:00 по минскому времени. В парвительстве подчеркнули, что лица, против которых введены санкции, "предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов".

Кроме Лукашенко, в списке оказался его сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, руководитель КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, командующий группой "Альфа" Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и другие.

Федеральный совет также решил включить в постановление о санкциях введение эмбарго на вооружения, которые могут применяться для внутренних репрессий.

В первый санкционный список, опубликованный Евросоюзом 2 октября, попали имена 40 человек, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению после прошедших президентских выборов. Второй санкционный пакет ЕС ввел 6 ноября, дополнив список еще 15 фамилиями, среди которых был Александр Лукашенко и его сын Виктор. Попавшим в "черный лист" запрещен въезд на территорию ЕС, также заморожены их активы на территории Евросоюза, если таковые имеются.

Официальный Минск ввел ответные санкции против Евросоюза и Канады. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

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Теги: Минск
 
 
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Федеральный совет также включил в постановление о санкциях введение эмбарго на вооружения, которые могут применяться для репрессий.
 
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