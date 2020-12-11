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Власти Швейцарии ввели санкции против Лукашенко
12.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Швейцарское правительство вслед за ЕС ввело санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 чиновников республики.
"Принято решение ввести финансовые санкции и запрет на въезд в Швейцарию и транзит через Швейцарию в отношении 15 человек, в том числе президента Александра Лукашенко", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данные меры вступают в силу 11 декабря в 20:00 по минскому времени. В парвительстве подчеркнули, что лица, против которых введены санкции, "предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов".
Кроме Лукашенко, в списке оказался его сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, руководитель КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, командующий группой "Альфа" Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и другие.
Федеральный совет также решил включить в постановление о санкциях введение эмбарго на вооружения, которые могут применяться для внутренних репрессий.
В первый санкционный список,
Официальный Минск ввел
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Федеральный совет также включил в постановление о санкциях введение эмбарго на вооружения, которые могут применяться для репрессий.
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