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Верховный суд США отклонил иск о пересмотре итогов выборов

12.12.2020 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Верховный суд США отклонил иск генпрокурора штата Техас Кена Пэкстона об отмене результатов президентских выборов 2020 года, поддержанный президентом Дональдом Трампом, говорится в заявлении суда.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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"Ходатайство штата Техас о разрешении подать иск отклонено из-за отсутствия процессуальной правоспособности в соответствии со статьей III Конституции", -- говорится в заявления Верховного суда.

В суде пояснили, что иск отклонен, поскольку не найдено оснований, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах - Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган.

Комментируя решение суда, президент Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его.

"Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!" - написал Трамп в Twitter.

Американский лидер отметил, что иск "был выброшен" без рассмотрения причин, из-за которых его подали, и призвал сторонников продолжать борьбу.

Вместе с тем, команда Трампа не собирается сдаваться и продолжит борьбу за непризнание итогов выборов.

В штабе Джо Байдена, который одержал победу в выборах, в свою очередь не удивлены решением Верховного суда. "Чистая и внушительная победа избранного президента будет закреплена голосованием выборщиков в понедельник, и он (Байден - Sputnik) будет приведен к присяге 20 января", - заявил представитель штаба Байдена Майк Гвин, его комментарий опубликован в Twitter.

 
Теги: Минск
 
 
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Действующий президент Дональд Трамп заявил, что ВС подвел его, а в штабе Джо Байдена отметили, что не удивлены решением.
 
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