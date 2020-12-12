Верховный суд США отклонил иск о пересмотре итогов выборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Верховный суд США отклонил иск генпрокурора штата Техас Кена Пэкстона об отмене результатов президентских выборов 2020 года, поддержанный президентом Дональдом Трампом, говорится в заявлении суда.

"Ходатайство штата Техас о разрешении подать иск отклонено из-за отсутствия процессуальной правоспособности в соответствии со статьей III Конституции", -- говорится в заявления Верховного суда.

В суде пояснили, что иск отклонен, поскольку не найдено оснований, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах - Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган.

Комментируя решение суда, президент Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его.

"Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!" - написал Трамп в Twitter.

Американский лидер отметил, что иск "был выброшен" без рассмотрения причин, из-за которых его подали, и призвал сторонников продолжать борьбу.

Вместе с тем, команда Трампа не собирается сдаваться и продолжит борьбу за непризнание итогов выборов.

В штабе Джо Байдена, который одержал победу в выборах, в свою очередь не удивлены решением Верховного суда. "Чистая и внушительная победа избранного президента будет закреплена голосованием выборщиков в понедельник, и он (Байден - Sputnik) будет приведен к присяге 20 января", - заявил представитель штаба Байдена Майк Гвин, его комментарий опубликован в Twitter.