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Москва адекватно ответит на санкции Лондона – МИД России

12.12.2020 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Россия ответит на санкции Великобритании за "нарушения прав человека" в Чечне, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Великобритания 10 декабря ввела санкции против россиян по обвинению в нарушениях прав человека. Ограничительные меры включают запрет на въезд в страну и замораживание активов "против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек". В заявлении МИД Великобритании приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни).

"С недоумением восприняли объявленное 10 декабря правительством Великобритании решение о введении национальных санкций против трех граждан России и подразделения Росгвардии из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в субботу на сайте МИД России. 

По ее словам, Москва рассматривает "это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России". Захарова подчеркнула, что "этот политически ангажированный демарш негативно отразиться на российско-британских межгосударственных отношениях".

"С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", - резюмировала официальный представитель министерства.

 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Россия ответит на санкции Великобритании за "нарушения прав человека" в Чечне, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова....
 
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