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Москва адекватно ответит на санкции Лондона – МИД России
12.12.2020 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Россия ответит на санкции Великобритании за "нарушения прав человека" в Чечне, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Великобритания 10 декабря ввела санкции против россиян по обвинению в нарушениях прав человека. Ограничительные меры включают запрет на въезд в страну и замораживание активов "против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек". В заявлении МИД Великобритании приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни).
"С недоумением восприняли объявленное 10 декабря правительством Великобритании решение о введении национальных санкций против трех граждан России и подразделения Росгвардии из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в субботу на
По ее словам, Москва рассматривает "это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России". Захарова подчеркнула, что "этот политически ангажированный демарш негативно отразиться на российско-британских межгосударственных отношениях".
"С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", - резюмировала официальный представитель министерства.
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Россия ответит на санкции Великобритании за "нарушения прав человека" в Чечне, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова....
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