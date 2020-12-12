М. Мясникович: Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года - это исторический документ

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Принятие стратегии развития ЕАЭС до 2025 года - историческое событие. Это документ, который позволит по-новому решать многие вопросы и перейти на конкретные механизмы реализации интеграции. Итоги Высшего Евразийского совета подвел председатель ЕЭК Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, председатель ЕЭК: "Нам необходимо более полно задействовать промышленный потенциал, торгово-логистические возможности, для того, чтобы обеспечить взаимную дополняемость экономик наших государств. За этим новые рабочие места, новые интеллектуальные возможности, у нас сосредоточен огромный потенциал, который надо задействовать. 11 направлений развития интеграции, 332 механизма, что кому и когда сделать. Это огромная работа для комиссии, и мы рассчитываем на слаженную работу с правительствами стран - членов ЕАЭС. Безусловно, надо учитывать и суверенные национальные интересы, никто не собирается доминировать. В этом сила нашего документа и сила нашей интеграции".

