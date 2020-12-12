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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Гафта
12.12.2020 13:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Валентина Гафта в связи со смертью актера, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства подчеркнул, что творчество Валентина Иосифовича хорошо знают и любят на белорусской земле.
"Благодаря исключительному таланту он покорил сердца миллионов зрителей и добился настоящего успеха", - говорится в соболезновании.
(последует)
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Президент Беларуси подчеркнул, что творчество Валентина Иосифовича хорошо знают и любят на белорусской земле.
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