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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

12.12.2020 13:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Валентина Гафта в связи со смертью актера, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

Глава государства подчеркнул, что творчество Валентина Иосифовича хорошо знают и любят на белорусской земле.

"Благодаря исключительному таланту он покорил сердца миллионов зрителей и добился настоящего успеха", - говорится в соболезновании. 

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси подчеркнул, что творчество Валентина Иосифовича хорошо знают и любят на белорусской земле.
 
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