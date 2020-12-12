Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Валентина Гафта в связи со смертью актера, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что творчество Валентина Иосифовича хорошо знают и любят на белорусской земле.

"Благодаря исключительному таланту он покорил сердца миллионов зрителей и добился настоящего успеха", - говорится в соболезновании.

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