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Мезенцев: конституционная реформа поспособствует демократизации в Беларуси
12.12.2020 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев поздравил сегодня с Днем Конституции РФ президента Владимира Путина.
Мезенцев подчеркнул, что по инициативе главы российского государства Владимира Путина в июле 2020 года миллионы сограждан России стали сопричастными к внесению значимых дополнений в Конституцию РФ. В результате были внесены важнейшие поправки в основной закон страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Миллионы россиян, в том числе тысячи соотечественников, проживающих в Беларуси, сделали по-настоящему исторический выбор ради родной страны, ради её настоящего и будущего", - говорится в сообщении Мезенцева.
Конституционная реформа в Беларуси вовлечет в диалог все слои общества
В Беларуси по инициативе президента идет подготовка к конституционной реформе, отметил посол. В этом процессе участвуют депутаты, правоведы и широкая общественность.
"Данная инициатива президента республики Александра Лукашенко призвана вовлечь в общенациональный диалог представителей всех слоев белорусского общества, обеспечив совершенствование политической системы во благо дальнейшей демократизации жизни государства, укрепления его суверенитета", - подчеркнул Мезенцев.
Важнейшее событие в новейшей истории России
По словам Мезенцева, принятие основного закона страны стало важнейшим событием в новейшей истории РФ. Окончательный выбор российского народа был закреплен в 1993 году в пользу построения демократических основ общества.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Конституция Российской Федерации - прочная правовая основа нашей государственности, содержащая весь необходимый инструментарий для защиты национальных интересов, обеспечения территориальной целостности, стабильного и поступательного экономического развития, суверенитета и соблюдения социальной справедливости общества", - говорится в поздравлении посла.
Мезенцев назвал принципы и нормы Конституции - стратегическим вектором устойчивого развития России. Он добавил, что задача нынешнего и грядущих поколений россиян – бережно сохранять и развивать их с опорой на богатые исторические, культурные и духовные традиции.
"Поздравляем с Днем Конституции всех россиян и искренне желаем счастья, благополучия и здоровья!", - добавил российский посол.
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По словам посла, обновленная Конституция поможет укрепить суверенитет государства и усовершенствовать политическую систему страны.
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