Мезенцев: конституционная реформа поспособствует демократизации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев поздравил сегодня с Днем Конституции РФ президента Владимира Путина.

Мезенцев подчеркнул, что по инициативе главы российского государства Владимира Путина в июле 2020 года миллионы сограждан России стали сопричастными к внесению значимых дополнений в Конституцию РФ. В результате были внесены важнейшие поправки в основной закон страны.

"Миллионы россиян, в том числе тысячи соотечественников, проживающих в Беларуси, сделали по-настоящему исторический выбор ради родной страны, ради её настоящего и будущего", - говорится в сообщении Мезенцева.

Конституционная реформа в Беларуси вовлечет в диалог все слои общества

В Беларуси по инициативе президента идет подготовка к конституционной реформе, отметил посол. В этом процессе участвуют депутаты, правоведы и широкая общественность.

"Данная инициатива президента республики Александра Лукашенко призвана вовлечь в общенациональный диалог представителей всех слоев белорусского общества, обеспечив совершенствование политической системы во благо дальнейшей демократизации жизни государства, укрепления его суверенитета", - подчеркнул Мезенцев.

Важнейшее событие в новейшей истории России

По словам Мезенцева, принятие основного закона страны стало важнейшим событием в новейшей истории РФ. Окончательный выбор российского народа был закреплен в 1993 году в пользу построения демократических основ общества.

"Конституция Российской Федерации - прочная правовая основа нашей государственности, содержащая весь необходимый инструментарий для защиты национальных интересов, обеспечения территориальной целостности, стабильного и поступательного экономического развития, суверенитета и соблюдения социальной справедливости общества", - говорится в поздравлении посла.

Мезенцев назвал принципы и нормы Конституции - стратегическим вектором устойчивого развития России. Он добавил, что задача нынешнего и грядущих поколений россиян – бережно сохранять и развивать их с опорой на богатые исторические, культурные и духовные традиции.

"Поздравляем с Днем Конституции всех россиян и искренне желаем счастья, благополучия и здоровья!", - добавил российский посол.

Читайте также: