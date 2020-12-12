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Швейцария ввела санкции против Лукашенко и 14 его приближенных

13.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Санкции против Александра Лукашенко и еще 14 руководящих лиц Беларуси ввело правительство Швейцарии с 11 декабря (18:00), сообщает ria.ru.

«Было принято решение ввести финансовые санкции и запрет на въезд в Швейцарию и транзит через Швейцарию в отношении 15 человек, в том числе президента Александра Лукашенко», - говорится в сообщении правительства.

Там отметили, что под санкции подпали лица, которые «несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов выборы в республике».

В списке, кроме самого Александра Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко, глава администрации Игорь Сергиенко, председатель КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командующий группой «Альфа» Сергей Зубков, глава Конституционного суда Петр Миклашевич, другие силовики.

Кроме того, федеральный совет решил включить в постановление о перечисленных санкциях введение эмбарго на вооружения, которые могут использоваться для внутренних репрессий.

«ЕС уже ввел соответствующее эмбарго в 2011 году. В значительной степени эта мера была реализована в Швейцарии на основании существующего законодательства о контроле за военными материалами и товарами двойного назначения. Вводя эмбарго на вооружения и товары, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, Федеральный совет реагирует на продолжающиеся репрессии против гражданского общества и представителей оппозиции в Белоруссии», - говорится в сообщении.

Швейцария также выразила обеспокоенность напряженной ситуацией в республике и призвала к диалогу между правительством и гражданским обществом.

Гражданка Швейцарии осуждена в Беларуси на 2,5 года колонии

Напомним, 7 декабря белоруска Наталью Херше, которая является гражданкой Швейцарии, получила 2,5 года колонии общего режима за то, что сорвала маску с омоновца. Такой приговор ей вынес судья Сергей Шатило из Советского района Минска.

Наталья, срывая маску, поцарапала лицо 22-летнему сотруднику ОМОН ГУВД Мингорисполкома Сергею Кончику, и он получил царапину длиной 1 см. В суде говорилось также, что Херше порвала балаклаву стоимостью 1 рубль. 

Свои моральные потери в судебном заявлении Кончик оценил в 100 рублей, но во время процесса поднял требования до 1000 рублей. Суд согласился с этой суммой.

Как пишет Еврорадио, в своем последнем слове Херше заявила, что в будущем хочет видеть Беларусь европейской демократической страной, как Швейцария, в которой она живет: «Где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину - Беларусь будущего, свободную Беларусь».

На суде обвиняемая была в бело-красно-белой одежде.

О санкциях в отношении Лукашенко

Санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября после выборов. В черный список попали 40 человек – белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В этот раз Евросоюз уже ввел ограничения в отношении Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, близких к главе государства.

Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

Сейчас ЕС заканчивает работу над введением санкций в отношении конкретных белорусских компаний.

Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Финансовая помощь выделяется только для малого и частного бизнеса.

 
Теги: Минск
 
 
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Санкции против Александра Лукашенко и еще 14 руководящих лиц Беларуси ввело правительство Швейцарии с 11 декабря (18:00), сообщает ria.ru.
 
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