Петушков: Беларусь и Россия – стратегические партнеры на протяжении многих лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Тема интеграции Беларуси и России в современных условиях принимает новый смысл, у молодежных структур двух стран есть большие перспективы для сотрудничества, заявил председатель Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" Григорий Петушков.

В Минске проходит VIII Белорусско-российский молодежный форм, на котором обсуждается стратегия сотрудничества моложеных структур двух стран.

"Беларусь и Россия на протяжении многих лет являются стратегическими партнерами, и взаимодействие осуществляется в разных сферах, в том числе и в рамках гуманитарного сотрудничества, молодежной повестки. Тема единения и интеграции Беларуси с Россией всегда актуальна, а в настоящее принимает новый смысл", – заявил Петушков Sputnik в воскресенье в кулуарах форума.

Он также отметил, что по итогам прошлого форума было поддержано предложение создать межведомственный общественно-государственный совет по делам молодежи Союзного государства.

"Это предложение закреплено в резолюции седьмого форума и направлено для внесения в итоговые документы VI Форума регионов России и Беларуси. В настоящее время с российской стороны подготовлена дорожная карта, и надеемся, что в ближайшем будущем инициатива будет реализована на самом высоком уровне наших государств", – сказал он.

Приехали к родственникам

На открытии форума Петушков заявил, что молодежное сотрудничество станет важным этапом в развитии Союзного государства.

"Наш форум всегда был особенным. Сложно назвать его международным – мы приезжаем к близким родственникам. Но с учетом особенности этого года то, что мы проводим это офлайн, уже огромное событие", – отметил Петушков.

По его словам, молодежный форум имеет давнюю историю, начало было положено еще в 2013 году, когда по инициативе Национального Совета молодежных и детских объединений России и Белорусского республиканского союза молодежи он стал ежегодным мероприятием и традиционным для молодежной повестки Союзного государства.

Главная цель остается неизменной – это развитие сотрудничества молодежи двух стран, создание и продвижение совместных идей и проектов, отметил спикер.

Участие в форуме принимают представители республиканских, федеральных, региональных молодежных общественных организаций, лидеры молодежных движений, представители государственных учреждений Беларуси и России.

Петушков сообщил, что сегодня пройдет неформальная встреча министров образования Беларуси и России с участниками форума. По его словам, это показатель личного включения министров в совместную повестку, в том числе молодежную.

Петушков напомнил, что с 2018 года это мероприятие проходило в рамках Форума регионов России и Беларуси, в сентябре 2020 года в онлайн-формате состоялась первая часть VIII Белорусско-Российского молодежного форума, которая была посвящена сохранению исторической памяти и важным событиям нашей совместной истории – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"А теперь накануне совместной коллегии двух министерств мы имеем редкую возможность в современных реалиях – воочию встретиться и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества", – подчеркнул он.

Есть о чем поговорить

В свою очередь заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай отметил важность выстраивания стратегии развития дальнейшего сотрудничества, что и обсудит молодежь Беларуси и России в Минске.

"Наш форум, несмотря на вызовы, которые в общество внесла пандемия, проходит в очном формате. Хотя необходимо отметить, что он проходит гибридно. В сентябре мы провели первую часть форума, где обсудили вопросы сохранения исторической памяти, приняли соответствующую резолюцию по преемственности исторической памяти и ее сохранению молодыми людьми", – сказал Кадлубай.

"Это особенно знаково в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Второй этап молодежного форума проходит офлайн, где будут обсуждены не менее важные вопросы – это реализация молодежных социальных проектов, социальной поддержки, а также волонтерство, трудоустройство", – отметил заместитель министра.

По его словам, график работы форума достаточно насыщенный.

"Молодым людям двух стран есть о чем поговорить и что обсудить. Тем более что за предшествующие годы работы уже создана достаточно плотная гуманитарная платформа, которая включает в себя доступ к образованию, реализацию культурных и гуманитарных проектов между двумя странами", –подчеркнул он.

В форуме принимают участие 60 человек – представители молодежных общественных объединений, органов государственной власти, министерств и ведомств, а также организаций – партнеров Беларуси и России. Работа молодежного форума продлится по 15 декабря включительно.