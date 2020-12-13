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Беларусь завершает свое председательство в Евразийском экономическом союзе

13.12.2020 22:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Накануне Александр Лукашенко подвел его итоги на виртуальной встрече лидеров (последний в этом году евразийский саммит пришлось провести на удаленке). И это лишь одно из прямых "последствий" пандемии, влияющих на евразийскую повестку - 2020. То, ради чего задумывали самую большую интеграцию, - "построение" выгодного для всех экономического пространства - в нынешнем году как будто отошло на второй план.

Президент немало скажет о потенциале совместных экономик. О том, что еще предстоит уходить от чрезмерного импорта, чтобы не дискредитировать общую работу по развитию кооперации. О том, что Евразийская экономическая комиссия порой беззубо пытается встать на защиту общих интересов. Но без всяких на то полномочий похвастаться какими-либо успехами пока невозможно. 

Очевидно, задел на будущее - вот он, в решении взятых союзом обязательств. Но сегодня ничуть не менее важно, пожалуй, другое. Да, COVID нарушил планы, подорвал торговлю и сконцентрировал внимание стран на заботу о здоровье. А с другой стороны, проверил на прочность союзнические связи, раскрыв всю суть интеграционных блоков. Мы сильны в союзе, а не разобщенно, убежден президент. Лишь сообща сегодня можно отражать удары любого толка.

Чем еще уж точно отметится этот "белорусский" год в интеграции, так это расширением ее географии. Официальные Гавана и Ташкент стали странами - наблюдателями в ЕАЭС. Статус, конечно, ограничивает новых участниц в принятии общих решений. Но, тем не менее, говорит о многом. О том, что идеи "Большой Евразии" интересны на разных континентах. О том, что сторонников союза из года в год все больше. Наконец, о сферах экономического влияния: ЕАЭС расширяет в этом смысле свое "могущество", и темпы порой впечатляют. Показательно, что Узбекистан и раньше претендовал на членство в евразийском проекте - тогда, 10 лет назад, в формате ЕврАзЭс… Александр Лукашенко уверен: сегодня нет тому преград. 

Важное достижение года, читай, белорусского председательства - это Стратегия развития союза. Участницы заглянули за горизонты пятилетки. А там - решение спорных вопросов. Единый рынок газа и тарифы на его прокачку, пожалуй, из разряда ключевых. Об этом на последних встречах настаивала не только Беларусь. В стратегию записаны и качественно новые проекты. Впереди - огромная работа от промышленности до культуры.  

Напоследок отметим. Минск передает эстафету председательства в интеграции Нур-Султану. Предварительно там пройдет следующая встреча лидеров. Она определена на май будущего года. Будут ли это очные переговоры? Сегодня определенно можно сказать лишь одно - время покажет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне Александр Лукашенко подвел его итоги на виртуальной встрече лидеров (последний в этом году евразийский саммит пришлось провести на удаленке). И это лишь...
 
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