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Мнения депутатов о предложении президента придать Всебелорусскому народному собранию конституционный статус

13.12.2020 22:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Безусловно, предложение президента о новом статусе собрания вызвало бурные обсуждение в обществе. Многие аналитики отмечают: идея витала в воздухе давно, как и необходимость более широких консультаций с гражданами. Да и момент подходящий: решение важных вопросов и расстановка акцентов на пять лет вперед действительно сплотит нацию. О чем будут говорить? Эксперты строят прогнозы, а депутаты собирают мнения людей. А мы детально освещаем подготовку к этому событию. Давайте послушаем самые яркие высказывания недели (видео). 
 
 
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Безусловно, предложение президента о новом статусе собрания вызвало бурные обсуждение в обществе. Многие аналитики отмечают: идея витала в воздухе давно, как и...
 
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