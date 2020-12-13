Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнения депутатов о предложении президента придать Всебелорусскому народному собранию конституционный статус Безусловно, предложение президента о новом статусе собрания вызвало бурные обсуждение в обществе. Многие аналитики отмечают: идея витала в воздухе давно, как и...

Безусловно, предложение президента о новом статусе собрания вызвало бурные обсуждение в обществе. Многие аналитики отмечают: идея витала в воздухе давно, как и необходимость более широких консультаций с гражданами. Да и момент подходящий: решение важных вопросов и расстановка акцентов на пять лет вперед действительно сплотит нацию. О чем будут говорить? Эксперты строят прогнозы, а депутаты собирают мнения людей. А мы детально освещаем подготовку к этому событию. Давайте послушаем самые яркие высказывания недели ().