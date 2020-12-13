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Мнения депутатов о предложении президента придать Всебелорусскому народному собранию конституционный статус
13.12.2020 22:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБезусловно, предложение президента о новом статусе собрания вызвало бурные обсуждение в обществе. Многие аналитики отмечают: идея витала в воздухе давно, как и необходимость более широких консультаций с гражданами. Да и момент подходящий: решение важных вопросов и расстановка акцентов на пять лет вперед действительно сплотит нацию. О чем будут говорить? Эксперты строят прогнозы, а депутаты собирают мнения людей. А мы детально освещаем подготовку к этому событию. Давайте послушаем самые яркие высказывания недели (видео).
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Мнения депутатов о предложении президента придать Всебелорусскому народному собранию конституционный статус
Безусловно, предложение президента о новом статусе собрания вызвало бурные обсуждение в обществе. Многие аналитики отмечают: идея витала в воздухе давно, как и...
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