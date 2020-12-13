Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 декабря. За последнюю неделю привлечено к ответственности более 70 водителей, нарушавших ПДД "в местах протестной активности", сообщило ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудниками органов внутренних дел продолжается работа по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, а также по привлечению водителей за нарушения Правил дорожного движения в местах протестной активности, которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения", — говорится в сообщении.

ГУВД "в очередной раз предупреждает граждан о недопустимости нарушений норм действующего законодательства о массовых мероприятиях". "Будьте благоразумными и не реагируйте на призывы к участию в таких акциях", — призвало столичное управление милиции.

По утверждению ГУВД Мингорисполкома, количество участников сегодняшних акций протеста в городе "не превысило 800", задержано "более 300", или почти каждый второй.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГУВД Мингорисполкома: За последнюю неделю привлечено к ответственности более 70 водителей, нарушавших ПДД "в местах протестной активности" Минск, 13 декабря. За последнюю неделю привлечено к ответственности более 70 водителей, нарушавших ПДД "в местах протестной активности", сообщило ГУВД...

БелаПАН.