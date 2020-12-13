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Задержан выпускающий редактор портала onliner.by

14.12.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 декабря. Как минимум три журналиста задержаны во время сегодняшних протестов, следует из сообщений Белорусской ассоциации журналистов и СМИ, где они работают.

Вещающий на Беларусь польский телеканал "Белсат" сообщил о задержании в Минске своего корреспондента Стаса Ивашкевича (сын известного оппозиционного политика Виктора Ивашкевича, 1959—2013). Он успел передать в редакцию, что доставлен в УВД Московского района.

На улице Я.Чечета задержан и доставлен в тот же УВД выпускающий редактор портала onliner.by Николай Градюшко.

Фотограф, член БАЖ Геннадий Веретинский доставлен в УВД Октябрьского района Минска.

Всего, по данным правозащитников на 21.15, задержано не менее 237 человек в Минске, Бресте, Смолевичах и Боровлянах. Волонтерский телеграм-канал "Списки задержанных" дает информацию о 269 задержанных.

ГУВД Мингорисполкома сообщило, что с 12 часов в различных районах столицы "собирались группы граждан (общее количество не превысило восьмисот человек), которые обозначали себя незарегистрированной символикой". "Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории г. Минска задержано более трехсот граждан — по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел", — отмечается в релизе. Некоторые задержанные "ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей".


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 13 декабря. Как минимум три журналиста задержаны во время сегодняшних протестов, следует из сообщений Белорусской ассоциации журналистов и СМИ, где они...
 
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