МВД: Школьников в Смолевичах задерживали, но по стойке "смирно" не ставили

Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 декабря. Пресс-служба МВД подтвердила сегодняшнее задержание 11-классников в Смолевичах, но отрицает, что их в РОВД ставили к стене.

"Сегодня мы стали свидетелями очередной бури в стакане, устроенной оппо-источниками. По их информации, в Смолевичах Минской области за решеткой оказался чуть ли не весь класс. Дескать, бессовестные милиционеры закрыли мальчиков за решетку, а когда всех привезли в РОВД, приказали стать лицом к стене! Поспешим расстроить любителей "жареного". Правдой оказалось только то, что одиннадцатиклассников, действительно, доставили для разбирательства в РОВД. Но туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть. И находились они там далеко не по стойке "смирно". А как только милиционеры разобрались, перед подростками несколько раз извинились за причинённые неудобства и отпустили восвояси", — утверждается в релизе (орфография и пунктуация сохранена).

В качестве доказательства пресс-служба милицейского ведомства разместила 55-секундную беззвучную видеозапись, сделанную, судя по всему, камерой мобильного телефона. На улице стоит группа школьников, у одного из которых человек в форме проверяет документы.

Ранее смолевичская учительница Анна Северинец сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что милиция задержала в городе весь 11-й класс, возвращавшийся с репетиции выпускного вальса. "Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали встать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД сильно удивилась и спросила: "Зачем вы сюда детей привезли?" И их выпустили", — написала Северинец.

Позднее она сообщила, что родители ходили в РОВД и им там заявили, будто ребята ругались матом на милиционеров. "Хочу ответственно заявить: эти дети НЕ ругаются матом. Это самый сильный класс в Смолевичском районе, с шестого класса они ежегодно становились "Классом года" гимназии, у них пять (!) человек идут на золотую медаль, три человека из класса являются дипломантами областной научной конференции школьников, здесь учатся многократные победители районных и областных олимпиад по учебным предметам, чемпионы "Что? Где? Когда?" и победители музыкальных и спортивных соревнований", — подчеркнула учительница.

"Это еще надо было постараться нарваться именно на этот класс", — добавила Северинец. В комментариях она дополнила: "Там даже высказали претензию, что одна девочка была в кожаных штанах!!! А значит, протестовала!"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД: Школьников в Смолевичах задерживали, но по стойке "смирно" не ставили Минск, 13 декабря. Пресс-служба МВД подтвердила сегодняшнее задержание 11-классников в Смолевичах, но отрицает, что их в РОВД ставили к стене. "Сегодня мы стали...

БелаПАН.