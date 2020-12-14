Тихановская разочарована: европейские лидеры действуют с оглядкой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек - Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что Европа лишь выражает свою озабоченность в связи с белорусской ситуацией, но в действительности ничего не может сделать и оглядывается на Россию.

После прошедших в Беларуси выборов президента, на которых, по данным ЦИК с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Сразу после выборов она уехала из Беларуси в одну из стран ЕС, где встречается с европейскими политиками и выступает с программными заявлениями для белорусской оппозиции.

"Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа так близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они точно что-нибудь сделают, не будут сидеть сложа руки. Сейчас я понимаю, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего", – заявила Тихановская в интервью журналу New Yorker.

Она отметила, что работа "над введением экономических санкций" против Минска продолжается уже несколько месяцев, но процесс идет, по ее словам, "медленно и сложно".

Оглядываются на Россию

Отмечая разочарованность в европейских реалиях, которыми ей пришлось столкнуться во время своей карьеры политика, Тихановская высказалась о необходимости более решительных действий.

"Европейские лидеры действуют осторожно, всегда с оглядкой на Россию. Для нас это больно (...)", – сказала она.

Политик рассказала, что выросла в семье, в которой учили быть благодарными.

"Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию, что я не должна благодарить просто за заявления об обеспокоенности, мы должны требовать конкретных действий. Я учусь, но очень медленно", – сказала Тихановская.

"И нам также нужно, чтобы ЕС ввел экономические санкции против крупных промышленных предприятий, таких как "Нафтан", "Беларуськалий" и "Гродно Азот". Мы просим прекратить кредитовать эти компании, поставлять им сырье, покупать у них продукцию", – заявила Тихановская. При этом она отметила, что по подсчетам ее рабочей группы "даже если все остановится, у режима будут ресурсы, чтобы продержаться еще пару месяцев".

"Лидер демократической Беларуси", а именно так Тихановская называет себя на Западе, участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. В отношении Тихановского возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков. 11 августа Тихановскую из кабинета главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной белорусские спецслужбы вывезли в Литву. Потом президент Александр Лукашенко заявил, что определенные силы хотели сделать Тихановскую сакральной жертвой, и он принял решение о том, что ее надо вывезти из страны.