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Тихановская: Европа действует очень медленно
14.12.2020 11:23 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европа лишь выражает свою озабоченность в связи с ситуацией в Беларуси, но в действительности ничего не может сделать.
Об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа так близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они точно что-нибудь сделают, не будут сидеть сложа руки. Сейчас я понимаю, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего», - заявила Тихановская в интервью журналу
По ее мнению, европейские лидеры действуют осторожно и с оглядкой на Россию.
«Для нас это больно... Я выросла в семье, в которой нас учили быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию, что я не должна благодарить просто за заявления об обеспокоенности, мы должны требовать конкретных действий. Я учусь, но очень медленно», - сказала Тихановская.
Ее команда в течение всего времени после выборов работает над введением экономических санкций, но процесс процесс продвигается очень медленно.
Какие санкции ввел Евросоюз
Напомним, санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
Второй пакет санкций был
Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило
11 декабря к санкциям Евросоюза
Сейчас ЕС заканчивает работу над введением санкций в отношении конкретных белорусских компаний.
Фото РИА Новости
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Европа лишь выражает свою озабоченность в связи с ситуацией в Беларуси, но в действительности ничего не может сделать. Об этом заявила экс-кандидат в президенты...
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