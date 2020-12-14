Тихановская: Европа действует очень медленно

Европа лишь выражает свою озабоченность в связи с ситуацией в Беларуси, но в действительности ничего не может сделать.

Об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа так близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они точно что-нибудь сделают, не будут сидеть сложа руки. Сейчас я понимаю, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего», - заявила Тихановская в интервью журналу New Yorker .

По ее мнению, европейские лидеры действуют осторожно и с оглядкой на Россию.

«Для нас это больно... Я выросла в семье, в которой нас учили быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию, что я не должна благодарить просто за заявления об обеспокоенности, мы должны требовать конкретных действий. Я учусь, но очень медленно», - сказала Тихановская.

Ее команда в течение всего времени после выборов работает над введением экономических санкций, но процесс процесс продвигается очень медленно.

Какие санкции ввел Евросоюз

Напомним, санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября после выборов. В черный список попали 40 человек – белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В этот раз Евросоюз уже ввел ограничения в отношении Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, близких к главе государства.

Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

11 декабря к санкциям Евросоюза приобщилась Щвейцария.

Сейчас ЕС заканчивает работу над введением санкций в отношении конкретных белорусских компаний.

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