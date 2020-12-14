Британии и ЕС нужно заключить сделку о Brexit до 31 декабря

Источник материала: Sputnik Беларусь

Крайний срок переговоров о "сделке" был назначен на 13 декабря, но премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились продлить сроки, пишет BBC .

Несмотря на готовность сторон бороться за сделку, есть и предельные сроки – к 31 декабря ЕС и Великобритания должны договориться об условиях, иначе ситуация грозит обернуться "Брекситом" без сделки.

Есть надежда

Супермаркеты уже начали запасать медикаменты и овощи – в стране опасаются той паники, которая возникла в дни начала пандемии COVID. Как отреагирует житель Британии на возможную новость о Brexit без сделки, пока неясно, но магазины решили перестраховаться.

По данным издания Sunday Times, перестраховываются и на высоком уровне. Министры предупредили поставщиком медикаментов и вакцин о том, что следует создать шестинедельные запасы.

Но пока одни паникуют, другие – а именно, британский премьер и президент Еврокомиссии – продолжают договариваться.

"Несмотря на усталость после почти года переговоров, несмотря на то, что сроки срываются снова и снова, мы считаем своим долгом приложить дополнительные усилия", – заявила в воскресенье глава Еврокомиссии.

Схожее настроение и у Джонсона. Он сказал, что "там, где есть жизнь, есть надежда" и что Великобритания "определенно не откажется от переговоров".

Меньше месяца на переговоры

Еврокомиссия предлагала заключить договор о торговле без пошлин и квот при соблюдении определенных условий. Если такой договор согласовать не получится, будет восстановлен погранконтроль и определенные тарифы.

Великобритания и ЕС ведут переговоры о торговой сделке после Brexit с марта.

В воскресенье Джонсон и фон дер Ляйен обсудили "основные нерешенные темы". Они договорились продолжить переговоры в Брюсселе, чтобы понять, удастся ли достичь соглашения.

Как долго будут продолжаться переговоры, неясно, крайний срок – 31 декабря. Нужно, чтобы к этому моменту британский и европейский парламенты проголосовали по сделке. Иначе стороны должны будут выстраивать свои отношения в рамках правил ВТО.

Проблема еще и в том, что любая сделка все равно должна быть ратифицирована парламентами обеих сторон. А время, чтобы тщательно ее изучить, почти на исходе.

Так в чем проблема?

Камней преткновения, которые не позволяют сторонам договориться, три.

Во-первых, рыболовство. ЕС добивается максимального доступа своих судов в воды Великобритании, где в настоящее время они ежегодно вылавливают рыбы на сумму около 600 миллионов фунтов стерлингов.

Великобритания хочет вернуть большую часть этого бизнеса и заявляет, что будет отдавать приоритет своим собственным судам после 1 января, когда сможет не подчиняться общей политике ЕС в этой сфере.

А вот обратная сторона медали. Если не будет достигнуто соглашение о доступе к рыболовным водам, Великобритания не получит полного доступа и к рынку ЕС, не сможет продавать там рыбу без тарифов или налогов. При этом в прошлом году около трех четвертей экспорта рыбы из Великобритании пошло в ЕС.

И хоть в экономике обеих сторон доля рыболовства невелика, на этот пункт делался упор во время кампании Leave, которая привела к Brexit в 2016 году.

Второе разногласие касается равных условий для ведения бизнеса. ЕС хочет, чтобы Великобритания строго придерживалась правил ЕС в отношении таких вещей, как права рабочих, экологические нормы, введенные для компаний, субсидии для предприятий со стороны государства.

Великобритания же заявляет, что весь смысл Brexit состоит в том, чтобы избежать необходимости следовать правилам ЕС.

Обе стороны пытались согласовать общие базовые правила, необходимые для выполнения каждой стороной. Но ЕС помимо этого призывало добавить и такой пункт: если одна стороны повысит свои стандарты, другая должна будет последовать ее примеру. Иначе может столкнуться со штрафами.

Третья проблема – контроль за выполнением соглашения. Что произойдет, если одна из сторон его нарушит? Кто будет выступать судьей в этих спорах? На эти вопросы тоже пока не найдены ответы.

Эта сделка так важна, потому что может – или должна – лечь в основу отношений Великобритании и ЕС на долгие годы.

Что будет, если сделка на состоится?

Что будет, если сторонам не удастся заключить сделку? ЕС пришлось бы вводить налоги на товары, поступающие из Великобритании. Значит, могли бы вырасти цена на некоторые из них.

Не будем перечислять все проблемы, которые могут возникнуть у обеих сторон в случае отсутствия сделки. Ведь время хоть и на исходе, но оно все еще есть.