На самом деле президента США выбирают сегодня. Что? Да!

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Сегодня коллегия выборщиков должна будет окончательно определить победителя на президентских выборах США.

Система голосования в США предполагает два этапа. На первом голосует каждый американец, имеющий избирательное право. Однако эти голоса решают не все. Решающую роль имеют голоса выборщиков. Голосование коллегии выборщиков предписано конституцией США.

Число выборщиков в каждом штате равно числу его представителей в конгрессе. Победа в штате обеспечивает кандидата голосами всех выборщиков от этого штата. То есть, например, если Джо Байден набрал в Калифорнии больше голосов, чем его оппонент Дональд Трамп, то ему уходят все 55 голосов выборщиков от этого штата. Исключение составляют штаты Мэн и Небраска.

Случается и так, что кандидат в президенты, набравший меньшее общее число голосов избирателей, все же побеждает – потому что обеспечил себе большинство голосов выборщиков. Так было, например, на предыдущих выборах, когда Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон в борьбе за кресло в Белом доме.

Ко дню выборов каждый штат формирует список выборщиков от Республиканской и Демократической партий. Они-то и будут голосовать сегодня.

Кто победит?

По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Трампа. Сам же Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

И вот с чем связано недовольство Трампа. Победив с минимальным отрывом в таких штатах, как Джорджия, Аризона, Висконсин и Пенсильвания, его оппонент получил десятки голосов выборщиков от этих штатов.

История знает даже так называемых "недобросовестных" выборщиков – они голосуют вопреки воле избирателей. Например, в 2016 году таких выборщиков было 10, но их голоса не повлияли на общий расклад. Всего таких случаев насчитывается 165 за почти 250-летнюю историю США.

Причем только в этом году Верховный суд решил, что штаты имеют право "обязать" выборщиков проголосовать так, как решили избиратели. Хотя до сих пор неясно, будет ли засчитан "недобросовестный" голос.

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