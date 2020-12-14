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На самом деле президента США выбирают сегодня. Что? Да!
14.12.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Сегодня коллегия выборщиков должна будет окончательно определить победителя на президентских выборах США.
Система голосования в США предполагает два этапа. На первом голосует каждый американец, имеющий избирательное право. Однако эти голоса решают не все. Решающую роль имеют голоса выборщиков. Голосование коллегии выборщиков предписано конституцией США.
© AFP 2020 / PAUL J. RICHARDS
Число выборщиков в каждом штате равно числу его представителей в конгрессе. Победа в штате обеспечивает кандидата голосами всех выборщиков от этого штата. То есть, например, если Джо Байден набрал в Калифорнии больше голосов, чем его оппонент Дональд Трамп, то ему уходят все 55 голосов выборщиков от этого штата. Исключение составляют штаты Мэн и Небраска.
Случается и так, что кандидат в президенты, набравший меньшее общее число голосов избирателей, все же побеждает – потому что обеспечил себе большинство голосов выборщиков. Так было, например, на предыдущих выборах, когда Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон в борьбе за кресло в Белом доме.
Ко дню выборов каждый штат формирует список выборщиков от Республиканской и Демократической партий. Они-то и будут голосовать сегодня.
Кто победит?
По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Трампа. Сам же Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако
И вот с чем связано недовольство Трампа. Победив с минимальным отрывом в таких штатах, как Джорджия, Аризона, Висконсин и Пенсильвания, его оппонент получил десятки голосов выборщиков от этих штатов.
История знает даже так называемых "недобросовестных" выборщиков – они голосуют вопреки воле избирателей. Например, в 2016 году таких выборщиков было 10, но их голоса не повлияли на общий расклад. Всего таких случаев насчитывается 165 за почти 250-летнюю историю США.
Причем только в этом году Верховный суд решил, что штаты имеют право "обязать" выборщиков проголосовать так, как решили избиратели. Хотя до сих пор неясно, будет ли засчитан "недобросовестный" голос.
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Двухступенчатая система американских выборов предполагает, что следом за избирателями проголосуют выборщики.
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