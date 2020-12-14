Режим Лукашенко не особо боится санкций

При помощи санкций Светлана Тихановская пытается играть на настроении политических элит западного мира, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец, о чем он сказал youtube-каналу "Маланка".

По мнению политолога, Тихановская и ее команда пытаются получить санкционный пакет на Западе, давить этим на Лукашенко, рассчитывая, что таким образом он падет.

Болкунец считает, что это дилетантское рассуждение - рассчитывать, что так будет. Режим Лукашенко не особо боится этих санкций. Они в большей мере боятся майданного сценария. И, судя по последним тенденциям, Европа не пойдет на введение жестких санкций против Беларуси.

Это будут разве что декоративные санкции, не способные повлиять на те или иные процессы в экономике страны. Европа преследует свои интересы в республике и считает, что нынешняя ситуация - исключительно внутреннее дело белорусов.

Что может повлиять на режим

Болкунец считает, что это какие-то точечные меры на предприятия, принадлежащие приближенным Лукашенко. Но, по его словам, есть уже опыт прежних лет, когда те же бизнесмены, как только их предприятия попадали в санкционные списки, перерегистрировали их на другие юридические лица. Поэтому не стоит ожидать, что такие санкции нанесут какой-то урон экономике со стороны Европы.

Более существенной мерой для Лукашенко является заморозка активов со стороны или поиски его счетов со стороны Швейцарии.

"Лукашенко уже перевел деньги оттуда в другие регионы. В мае был опубликован такой документ в одном из телеграм-каналов, где было указано, что 840 миллионов долларов было найдено в швейцарском банке на имя сына Лукашенко. По некоторым данным, эти деньги были переведены в один из других банков несколько лет назад", - напомнил политолог.

По его мнению, гораздо серьезнее, чем санкции "бьет по экономике Беларуси" невозможность кредитоваться на Западе. Особенно отсутствие доступа к кредитам МВФ, ЕБРР и других международных организациях. Ранее этими кредитами Беларусь активно пользовалась, в том числе во время кризиса в 2010 году.

Теперь все закрыто, поэтому единственная страна, которая окажет Лукашенко помощь и поддержку – это Россия.