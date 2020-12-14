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Беларусь рассчитывает на укрепление отношений со Шри-Ланкой

15.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Беларусь рассчитывает на укрепление отношений со Шри-Ланкой, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Дипломат в понедельник получил копии верительных грамот от чрезвычайного и полномочного посла Шри-Ланки Ламавансы Мигахаланде Дураге. Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран, а также  взаимодействие их международных организаций.

© Sputnik / Анна Нефедова
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"Особое внимание собеседники уделили активизации существующих двусторонних механизмов сотрудничества, включая Совместную Белорусско-Ланкийскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, а также политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран", - сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Дипломатические отношения между Беларусью и Шри-Ланкой установлены 20 ноября 2000 года. Сторонами подписаны несколько соглашений в разных сферах, в том числе, в области культуры и сельского хозяйства. С 2004 года в Беларуси открыто почетное консульство Шри-Ланки.

"Позиции Беларуси и Шри-Ланки близки или совпадают по основным вопросам поддержания международного мира и безопасности, подходам к реализации целей и задач Декларации тысячелетия ООН, повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также решений основных международных саммитов, конференций и других форумов", - говорится на сайте МИД.

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Теги: Минск
 
 
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Страны установили дипломатические отношения в 2000 году, заключив с тех пор несколько соглашений в разных сферах, в том числе, в области культуры и сельского...
 
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