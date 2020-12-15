Коллегия выборщиков утвердила Джо Байдена новым президентом США

Победителем президентских выборов в США объявлен Джо Байден: большая часть выборщиков отдали за него свои голоса. Об этом сообщает CNN.

По окончательным результатам, после голосования коллегий выборщиков из всех штатов, стало известно, что за Байдена отдали свой голос 306 человек, за Дональда Трампа – 232.

Всего в голосовании участвуют 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия.

Последними сегодня голосовали в штате Гавайи. Там заседание было сегодня в 3:00 мск и все 4 выборщика отдали голос за демократа. Жители на Гавайях в день выборов 3 ноября тоже проголосовали за Байдена.

В США выборы президента проходят в 2 этапа. Для победы кандидату на пост президента не достаточно получить большинство голосов на выборах, его должна поддержать коллегия выборщиков. Голосование коллегии проходит на 41-й день после всенародного голосования. Чаще всего они выбирают того кандидата, которого поддержало большинство жителей штата. Но законы США не обязывают выборщиков голосовать за «народного» кандидата.

Планируется, что к 23 декабря бюллетени с голосами выборщиков поступят в Вашингтон. 6 января 2021 года голоса подсчитают на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса США. 20 января пройдет инаугурация избранного президента.