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Тихановская встретилась со Штайнмайером и лидерами бундестага

15.12.2020 11:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Поддержка Германией расширения санкций против «пособников режима» важна для Беларуси.

Об этом заявила одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время встречи с президентом Германии и ли дерами бкндестага в минувшее воскресенье, сообщает ее пресс-служба.

После встречи президент Германии Франк-Вальер Штайнмайер высказал поддержку белорусскому народу, который «отчаянно борется за свою свободу». «Они нуждаются и заслуживают нашего внимания, помощи и поддержки», - подчеркнул он.

Штайнмайер отметил, что белорусы «месяцами люди мужественно и настойчиво требуют свободных и честных выборов, прекращения насилия и репрессий со стороны государства», пишет dpa.

По информации пресс-службы Тихановской, стороны «обсудили важность национальной идентичности в борьбе за свободу». Тихановская подчеркнула, что «язык, история, интерес к культуре и бело-красно-белому флагу – то, что укрепляет протест». П

Тихановская заявила, что Лукашенко так или иначе уйдет, но важно, чтобы это случилось как можно скорее. Она указала на важность поддержки Германией расширения санкций против «пособников режима».

Также речь шла об участии ОБСЕ в разрешении белорусского кризиса. Новый генсекретарь организации немка Хельга Шмид могла бы сыграть важную роль в организации переговоров по проведению новых выборов.

Напомним, политолог Дмитрий Болкунец считает, что режим Лукашенко не боится санкций, более существенной мерой для Лукашенко является заморозка активов со стороны или поиски его счетов со стороны Швейцарии и отсутствие доступа к кредитам МВФ, ЕБРР и других международных организациях.

Ранее сама Тихановская заявила в интервью журналу New Yorker, что процесс введения санкций ЕС продвигается очень медленно, хотя Евросоюз давно согласовал эти санкции. По мнению Тихановской, Европа лишь выражает свою озабоченность в связи с ситуацией в Беларуси, но в действительности ничего не может сделать.

 
 
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Поддержка Германией расширения санкций против «пособников режима» важна для Беларуси.
 
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