Лукашенко посещает больницу в Могилеве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня с рабочим визитом Могилевскую областную клиническую больницу. Этот визит главы государства продолжает серию поездок по региональным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19.

Планируется, что сегодня Лукашенко ознакомится с работой медицинского учреждения, в том числе по оказанию помощи больным с инфекцией COVID-19. Главврач больницы Анатолий Кулик рассказал главе государства, что в медучреждении 350 коек из 853 выделены для больных COVID-19, тем не менее, сейчас 108 мест пустует. Всего же в больнице работают 1,5 тысячи человек.

Также сейчас строится кардиохирургический корпус, который планируют сдать в ноябре 2021 года.

Во время встречи в больнице президент поделился своими мыслями, появившимися у него по пути в Могилев. Дело в том, что обычно он летает в командировки на вертолете, но сегодня приехал в областной центр на автомобиле.

"Ехал и думал, какая красивая у нас страна!" – цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы государства.

Обращаясь к могилевским медикам, президент поблагодарил их за работу во время пандемии. "Вы просто молодцы, тихо, спокойно делаете свое дело", – приводит слова белорусского лидера БелТА .

Не первый визит

Белорусский лидер не в первый раз за последнее время посещает медучреждения. Недавно он приезжал в Витебский областной клинический роддом, Столбцовскую центральную районную больницу, а также в четвертую и шестую клинические больницы Минска.

Последует