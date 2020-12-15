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Оппозиционному политику Николаю Статкевичу предъявлено новое обвинение, сообщила его жена
15.12.2020 14:47 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 декабря. Оппозиционному политику Николаю Статкевичу предъявлено новое обвинение.
"Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение, — написала в "Фейсбуке" 15 декабря жена Статкевича Марина Адамович. — "Добавили" (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки".
Адамович отметила, что обвинение по предыдущей статье "не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев". "Сегодня — 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой", — добавила она.
Николай Статкевич был задержан 31 мая. Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемым в рамках "дела Тихановского" по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля Статкевичу было предъявлено обвинение по этой статье. Он признан политзаключенным.
Как сообщалось ранее, обвинение по ч. 2 ст. 293 15 декабря также предъявлено блогеру Игорю Лосику, задержанному 25 июня. До этого он, как и Статкевич, обвинялся только по ч. 1 ст. 342. "Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению", — отмечает телеграм-канал "Беларусь головного мозга", создателем которого был Лосик.
В знак протеста блогер объявил бессрочную голодовку.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 15 декабря. Оппозиционному политику Николаю Статкевичу предъявлено новое обвинение. "Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение, — написала в "Фейсбуке" 15...
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