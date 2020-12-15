НАУ: кредиторы режима сильно рискуют

Иностранные финансовые институты, кредитные и банковские учреждения должны прекратить финансирование нелегитимной власти и репрессии в отношении белорусского народа.

Об этом заявляет НАУ и предлагает всем кредиторам проверить целевое использование кредитных ресурсов, потребовать досрочного и незамедлительного исполнения кредитных обязательств. Необходимо также не допускать продления кредитных договоров.

15 декабря прошла совместная пресс-конференция Офиса Светланы Тихановской и НАУ, сообщается в ее ТГ. На пресс-конференции представитель Тихановской по экономике Алесь Алехнович презентовал 7 направлений экономического давления, по которым уже идет работа.

Представители НАУ подчеркнули, что в применении санкций виноват не белорусский народ, а исключительно нелегитимная власть, которая не хочет исполнять базовые международные принципы, не соблюдает национальное законодательство, грубо нарушает права и свободы белорусов.

Глава НАУ Павел Латушко предупредил зарубежные финансовые институты и банки о рисках, которые они приобретают, финансируя власти Беларуси.

«Все договоренности, подписанные после 5 ноября 2020 года нелегитимным президентом и нелегитимным правительством, будут пересмотрены новым руководством Беларуси. Новое правительство Беларуси, которое будет представлять интересы белорусского народа, а не режима, не будет считать себя обязанным платить по долгам, предоставленным Лукашенко. В том числе - на финансирование репрессивного аппарата. НАУ предлагает всем кредиторам принять меры по проверке целевого использования кредитных средств. Молчаливое согласие на то, что средства пойдут, к примеру, на закупку средств подавления мирных протестов, обогащение сотрудничающих с режимом - это риски для самих кредиторов получить отказ в погашении долгов в будущем», - заявил Павел Латушко.

Латушко подчеркнул, что НАУ действует в одном русле с офисом Светланы Тихановской в области экономического давления на Лукашенко.

«Мы уже проводим конкретную работу, в том числе совместно с инициативами BYPOL и «Крама» по выявлению коррупционных схем, хищений и вывода из страны средств Александра Лукашенко и его приближенных. Выявляем также случаи давления на бизнес, принуждения к финансированию режима», - заявил Латушко на пресс-конференции.

Он сказал, что НАУ обещает принять меры по возвращению активов в страну и компенсации ущерба пострадавшим.

Напомним, ранее Павел Латушко озвучивал и другие вопросы, связанные с деятельностью Координационного совета, НАУ и других политических сил в случае, если в Беларуси сменится власть.

Здесь - программа экономического давления и поддержки, представленная командой Тихановской.

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