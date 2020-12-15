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НАУ: кредиторы режима сильно рискуют
15.12.2020 17:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Иностранные финансовые институты, кредитные и банковские учреждения должны прекратить финансирование нелегитимной власти и репрессии в отношении белорусского народа.
Об этом
15 декабря прошла совместная пресс-конференция Офиса Светланы Тихановской и НАУ,
Представители НАУ подчеркнули, что в применении санкций виноват не белорусский народ, а исключительно нелегитимная власть, которая не хочет исполнять базовые международные принципы, не соблюдает национальное законодательство, грубо нарушает права и свободы белорусов.
Глава НАУ Павел Латушко предупредил зарубежные финансовые институты и банки о рисках, которые они приобретают, финансируя власти Беларуси.
«Все договоренности, подписанные после 5 ноября 2020 года нелегитимным президентом и нелегитимным правительством, будут пересмотрены новым руководством Беларуси. Новое правительство Беларуси, которое будет представлять интересы белорусского народа, а не режима, не будет считать себя обязанным платить по долгам, предоставленным Лукашенко. В том числе - на финансирование репрессивного аппарата. НАУ предлагает всем кредиторам принять меры по проверке целевого использования кредитных средств. Молчаливое согласие на то, что средства пойдут, к примеру, на закупку средств подавления мирных протестов, обогащение сотрудничающих с режимом - это риски для самих кредиторов получить отказ в погашении долгов в будущем», - заявил Павел Латушко.
Латушко подчеркнул, что НАУ действует в одном русле с офисом Светланы Тихановской в области экономического давления на Лукашенко.
«Мы уже проводим конкретную работу, в том числе совместно с инициативами BYPOL и «Крама» по выявлению коррупционных схем, хищений и вывода из страны средств Александра Лукашенко и его приближенных. Выявляем также случаи давления на бизнес, принуждения к финансированию режима», - заявил Латушко на пресс-конференции.
Он сказал, что НАУ обещает принять меры по возвращению активов в страну и компенсации ущерба пострадавшим.
Напомним, ранее Павел Латушко
Фото РИА Новости
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Иностранные финансовые институты, кредитные и банковские учреждения должны прекратить финансирование нелегитимной власти и репрессии в отношении белорусского...
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