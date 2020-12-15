В НАУ сообщили о трех тысячах чиновников, поддержавших протест

Более 3 тысяч чиновников заявили, что поддерживают требования протеста – проведение новых выборов и остановку насилия над мирными гражданами.

Об этом сообщили в Народном антикризисном управлении.

По его словам, тысячи рабочих, медиков, преподавателей и сотрудников других структур выходят на протесты, подписывают открытые письма за новые выборы и по-другому участвуют в приближении переходного периода.

«Благодаря партнерскому проекту Честных людей и НАУ «Диалог с народом» мы знаем: чиновники тоже хотят перемен и поддерживают Народные требования. В чат-боте – уже более 3000 обращений от тех, кто работает в государственном управлении», - заявил груководитель НАУ Павел Латушко.

Он призвал госслужащих присоединиться к проекту «Диалог с народом» и рассказывать о нем другим чиновникам. Латушко отметил, что чиновники могут также присоединиться к Народному антикризисному управлению.

«Профессионалы попадут в команду НАУ», - отметил политик.

«Проект «Диалог с народом» поможет чиновникам не только вместе противостоять давлению режима и защитить друг друга, но и сформировать кадровый резерв для Новой Беларуси», - заявил Латушко.

Напомним, 15 декабря Павел Латушко также заявил , что иностранные финансовые институты, кредитные и банковские учреждения должны прекратить финансирование нелегитимной власти и репрессии в отношении белорусского народа.

Ранее он озвучивал и другие вопросы, связанные с деятельностью Координационного совета, НАУ и других политических сил в случае, если в Беларуси сменится власть.

Фото "Наша нива"