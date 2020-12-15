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В НАУ сообщили о трех тысячах чиновников, поддержавших протест
16.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Более 3 тысяч чиновников заявили, что поддерживают требования протеста – проведение новых выборов и остановку насилия над мирными гражданами.
Об этом сообщили в Народном антикризисном управлении.
По его словам, тысячи рабочих, медиков, преподавателей и сотрудников других структур выходят на протесты, подписывают открытые письма за новые выборы и по-другому участвуют в приближении переходного периода.
«Благодаря партнерскому проекту
Он призвал госслужащих присоединиться к проекту «Диалог с народом» и рассказывать о нем другим чиновникам. Латушко отметил, что чиновники могут также присоединиться к Народному антикризисному управлению.
«Профессионалы попадут в команду НАУ», - отметил политик.
«Проект «Диалог с народом» поможет чиновникам не только вместе противостоять давлению режима и защитить друг друга, но и сформировать кадровый резерв для Новой Беларуси», - заявил Латушко.
Напомним, 15 декабря Павел Латушко также
Ранее он
Фото "Наша нива"
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Более 3 тысяч чиновников заявили, что поддерживают требования протеста – проведение новых выборов и остановку насилия над мирными гражданами.
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