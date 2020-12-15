Эксперт рассказал, почему Кремль не примет модель Всебелорусского народного собрания

Россия поддерживает Лукашенко, потому что нет альтернативы. В Беларуси самой оптимальной властью была бы парламентская республика с элементами президентской. А модель Всебелорусского народного собрания не сработает.

Об этом и многом другом рассказал Владимир Рыжков, профессор ВШЭ, депутат Думы РФ в 1993-2007 годах в интервью с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом.

Рыжков отметил, что на протяжении 20 лет, наблюдая за Беларусью, он сделал вывод, что белорусское гражданское общество сильнее российского. В Беларуси всегда были сильные гражданские организации, активные партии.

О поддержке России

Большинство российского гражданского общества симпатизирует протестующим в Беларуси. Россияне – на стороне протестующих, и поддержка эта очень твердая. Что касается российских властей, то они поддерживают режим Александра Лукашенко, но это поддержка вынужденная. Кремль поддерживает Лукашенко без энтузиазма и ровно в той мере, чтобы режим не рухнул, но и не процветал. Делает он это потому, что нет альтернативы, другого решения.

Лукашенко, например, просит военной помощи, гораздо большего кредитования (чем есть), а ему не дают. Не решен вопрос о нефтяных квотах. Так что безоговорочной поддержки нет, и в России Лукашенко больше критикуют, а не поддерживают. Это будет до тех пор, пока Москва не найдет альтернативный сценарий.

Российские власти не замечают насилия в Беларуси, чем вызывают обиду ее граждан. Москва не видит белорусской оппозиции, но она не видит оппозиции и внутри России. С другой стороны, российские СМИ, независимые телеканалы несколько сглаживают этот негатив.

Почему Россия работает только с одним человеком

На протяжении 26 лет РФ работает с одним только человеком и не пытается выстраивать диалог с другими политическими силами.

Рыжков считает, что такая стратегия – ошибочна, работа только с лидером сокращает набор инструментов, который есть у России. Например, американцы работают со всеми, гораздо шире, и имеют друзей среди всех, их дипломатия более ловкая.

Если бы российские послы встречались с оппозиционными лидерами, Алексиевич и другими, Россия расширила бы число своих друзей, и только выигрывала бы от этого. Москва разговаривает только с лидерами, следуя своей внутренней модели и упуская возможность расширить число собеседников в Беларуси.

О белорусско-российской интеграции

Кремль признал Лукашенко, рассчитывая на подписание дорожных карт углубленной интеграции. Но подписывать дорожную карту с человеком, непризнанным внутри страны, нереалистично, этим можно вызвать бурю эмоций граждан обеих стран и всего мира.

Нынешнее российское руководство игнорирует международную реакцию. В Кремле мнение – "мы делаем, что хотим, по праву сильного". Было так же, когда принималось решение по Крыму, в Осетии и Абхазии.

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут подписать какие-то новые решения по Союзному Государству, и международная реакция не смутит Кремль, он на нее не будет обращать внимания. А вот фактор реакции общества для них – на порядок более значим, чем реакция ЕС. Видя, насколько массовые протесты, и насколько Лукашенко потерял поддержку.

«Я думаю, и это мое особое мнение, что Кремль не пойдет до урегулирование внутриполитического кризиса, на крупномасштабные договоренности. На те, которые не просто на бумаге, а приняты белорусским обществом. Это может быть сделать только когда в Минске будет новое руководство.

И Путин как умный человек, и Лавров – прекрасно понимают, что будет только то, что будет на бумаге, реальное – сможет спровоцировать новые массовые протесты. Российские власти могут пойти на технические шаги в торговле по акциям, предприятиям. Но масштабных – не ожидаю», - сказал он.

Рыжков заявил, что он сторонник сближения России и Беларуси, но не сторонник поглощения и потери суверенитета. Во-первых, Россия сама должна себя развивать и заниматься расширением. Во-вторых, нельзя идти наперекор белорусскому народу.

Он напомнил, что после второй мировой была создана организация Бенилюкс. Бельгия, Нидерланды и Люксембург, оставаясь суверенными, начали тесное сближение еще до появления европейской интеграции. Они создали таможенный союз, максимальные связи между людьми, максимально открытый экономический рынок, максимально открытый рынок труда.

Политолог заявил, что он против роспуска Союзного государства. По его мнению, оно должно развиваться как Бенилюкс, максимально снимать барьеры в экономике, политике, пенсионных системах, инвестициях, торговле.

Такое Союзное государство будет поддержано народами Беларуси и России. Белорусы не увидят в этом утраты суверенитета и достоинства страны.

Как решить политический кризис в Беларуси

В Беларуси узурпация власти привела к политическому кризису. Поэтому сейчас необходима конституционная реформа. По мнению Рыжкова, Конституции нет ни в России, ни в Беларуси, потому что не гарантируются права и свободы. Как и в Беларуси, в РФ есть список политзаключенных, в котором 751 человек, и 64 – за решеткой.

Нужны и новые выборы, и как можно скорее. Потому что власть нелегитимна, большинство общества не принимают и не признают Александра Лукашенко.

Рыжков считает, что в России была бы уместна президентско-парламентская модель. Чисто парламентская в такой стране с таким количеством наций, этносов, религиозных групп, регионов очень опасна с точки зрения конфликтов и распада. В Беларуси сильная президентская власть не является необходимостью в принципе.

Беларусь – страна небольшая, компактная, достаточно гомогенная (несмотря на польское меньшинство), различия не столь велики, как в РФ, и меньшие, чем в Украине. Беларусь гораздо больше похожа на европейские страны. И по степени культурной и социальной гомогенности, и по расстояниям.

Беларуси можно взять в качестве примера германскую Конституцию, польскую, или литовскую. В этих странах основные институты – парламент и правительство. Правительство формируется большинство, подотчетное парламенту, но сохранен институт президентства, но не как властвующий, не как распорядительный, но и не как символический.

Президент – это страховочный механизм на случай конфликта внутри парламента, на случай конфликта между парламентом и правительством. В исключительных случаях, когда политические партии и правительство не могут прийти к согласию, вступает фигура президента как модератора и арбитра.

На период, пока партии и правительство не могу прийти к согласию, президент формирует внутренний кабинет, чтобы не было вакуума власти. Такая парламентская республика с элементами президентства подходит для Беларуси.

Чтобы можно было избирать глав регионов и создать настоящее местное самоуправление в городах, районах и поселениях с выборными главами и выборными ассамблеями – городским советами и региональными. Не обязательно федерациями, а пусть унитарное государство по модели, например, Италии или Испании, Великобритании. Там они все переизбираются.

Децентрализация на региональном, местном уровне плюс парламент, формирующий правительство, плюс президент как гарант стабильности – оптимальная модель Беларусь. Так она получила бы европейскую модель.

О Всебелорусском народном собрании

Лукашенко решил придумать свою модель конституционного устройства. Есть версия, что в Сочи он обсуждал с Владимиром Путиным стратегию ухода с «олимпа» Беларуси. Но спустя какое-то время он решил, что протесты «сдулись» (как он мог судить из окна своего автомобиля).

В планах Лукашенко – закрепить статус Всебелорусского народного собрания и возглавить его. По мнению Рыжкова, Кремль этого не примет, «он эти сложные модели не понимает, он задаст простой вопрос – «кто начальник?». Если договорились, и начальник должен уйти, то будет непонятно, кому звонить».

«Если такая модель будет реализована, она не сработает, потому что всекитайское собрание народных представителей – это ширма, фикция. Реальная власть в Китайской народной республике принадлежит партии, и партия является осью, на которой держит китайское государство. Так же, как КПСС, на которой держался Советский Союз. Когда КПСС развалилась, развалился Советский Союз.

В Беларуси нет такой партии, режим держится на силовых министерствах и на финансировании Москвы, это как бы две оси. Если Лукашенко возглавит какое-то Всебелорусское народное собрание, а парламент захватит оппозиция, и правительство сформирует оппозиция, на следующий день будет поставлен вопрос об отмене этой конституции и принятии новой конституции. Где уже не будет никакого Лукашенко и никакого всекитайского собрания.

Если кто-то хочет посмотреть, как это делается, посмотрите на соседскую Украину, где после каждой смены власти менялась конституция. Конституция должна отражать баланс сил в обществе и не создавать никакие мифические институты», - завершил Рыжков.

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