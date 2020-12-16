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Сенат Конгресса США утвердил Фишер на должность посла в Беларуси
16.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек – Sputnik. Джули Фишер утверждена сенатом США на должность посла в Минске, такая информация стала известна по итогам заседания верхней палаты американского законодательного органа.
© Sputnik Роман Шантар
Фишер приходилось уже работать в посольствах США в России, Грузии и Украине. На данный момент она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам.
Пока дата прибытия Фишер в Минск не сообщается.
История с послами
Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные в делах.
С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.
В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского диппредставительства в Минске "в самое ближайшее время" сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале 2020 года в ходе
В июле стало известно, что дипмиссию Беларуси в Вашингтоне
США и санкции
Отношения между странами остались непростыми - в ноябре кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах
Байден осудил ситуацию, сложившуюся в Беларуси, и призвал Александра Лукашенко провести новые выборы.
Массовые акции начались в Беларуси после президентских выборов в августе, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства. Протестующих с применением силы неоднократно разгоняли силовики.
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Своих послов Беларусь и Штаты отозвали в 2008 году, с тех пор американских послов в Минске не было, а посольства возглавляют временные поверенные.
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