Сенат Конгресса США утвердил Фишер на должность посла в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Джули Фишер утверждена сенатом США на должность посла в Минске, такая информация стала известна по итогам заседания верхней палаты американского законодательного органа.

Фишер приходилось уже работать в посольствах США в России, Грузии и Украине. На данный момент она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам.

Пока дата прибытия Фишер в Минск не сообщается.

История с послами

Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные в делах.

С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.

В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.

О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского диппредставительства в Минске "в самое ближайшее время" сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале 2020 года в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда же и стало известно, что послом может стать Джули Фишер .

В июле стало известно, что дипмиссию Беларуси в Вашингтоне возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

США и санкции

Отношения между странами остались непростыми - в ноябре кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах расширит санкционный список против окружения главы Беларуси, призвал "заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство".

Байден осудил ситуацию, сложившуюся в Беларуси, и призвал Александра Лукашенко провести новые выборы.

Массовые акции начались в Беларуси после президентских выборов в августе, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства. Протестующих с применением силы неоднократно разгоняли силовики.

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