Сена США утвердил посла в Беларуси

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп внес на утверждение сенату США кандидатуру Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Беларуси. Вчера, 15 декабря, все сенаторы единогласно одобрили ее кандидатуру.

Вместе с этим рассматривалась и кандидатура Джонатана Пратта на пост посла в Джибути.

«Обе кандидатуры утверждены», - заявил председательствовавший на заседании сенатор Пэт Робертс.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер утверждал, что администрация Штатов считает важным, чтобы Сенат утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске. По его словам, Соединенные Штаты должны продолжать контактировать с Беларусью.

Ранее Фишер занимала место заместителя постпреда США при НАТО, работала в посольствах в России, Грузии и Украине, была заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.

Фишер считает необходимым создать в Минске американскую торговую палату, а в Вашингтоне - американо-белорусский деловой совет.

Новый посол США в Минске назвала приостановку действия ряда американских санкций против Беларуси важным инструментом в двусторонних отношениях.