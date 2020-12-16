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БелАЭС и протесты: Литва и Польша обещают уделять Беларуси особое внимание

16.12.2020 10:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Литва и Польша планируют уделять особое внимание ситуации в Беларуси, об этом сообщает пресс-служба литовского кабинета министров.

МИД РФ
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Белорусская тема поднималась в телефонном разговоре польского премьера Матеуша Моравецкого и нового премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. Литовская сторона выразила благодарность Польше за поддержку в реализации выводов Совета ЕС о необходимости предотвращения импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.

Также тема Беларуси обсуждалась во время разговора глав МИД Литвы и Польши Габриэлюса Ландсбергиса и Збигнева Рау. В центре внимания министров иностранных дел соседних государств была ситуация в нашей стране после президентских выборов.

"Ситуация остается напряженной, продолжаются аресты. Литва и Польша будут и впредь поддерживать белорусское гражданское общество и его решимость идти демократическим путем", – заявил Ландсбергис.

В ходе беседы поднималась и тема БелАЭС: глава литовского МИД просил поддержку Варшавы, чтобы не допустить поступления электроэнергии из Беларуси на рынок ЕС.

Конфликт из-за БелАЭС

Литва не в первый раз выступает против Белорусской атомной станции. Так, в начале декабря новое правительство балтийской республики заявило, что намерено добиваться полной блокады электроэнергии с БелАЭС в масштабах всего Европейского союза.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Новое правительство Литвы хочет добиться полной блокады БелАЭС

Ранее страна-соседка уже неоднократно выступала против строительства Белорусской АЭС, мотивировав свою позицию небезопасностью станции. Белорусская сторона при этом настаивает, что БелАЭС отвечает всем требованиям, которые предъявляются к безопасности – это неоднократно подтверждалось экспертами международных комиссий, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС. Минэнерго Беларуси 14 декабря заявляло, что уверено в необходимости электроэнергии с белорусской станции для внешних рынков, однако с сожалением воспринимает политические спекуляции вокруг станции, которые "идут против законов экономики и здравого смысла".

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй – в 2022 году.

Ситуация после выборов и реакция Запада

Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси уже почти четыре месяца, наиболее масштабные – по воскресеньям. Они начались сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Страны Запада отреагировали на события в Беларуси введением санкций. В первый санкционный список, опубликованный Евросоюзом 2 октября, попали имена 40 человек, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению после прошедших президентских выборов. Второй санкционный пакет ЕС ввел 6 ноября, дополнив список еще 15 фамилиями, среди которых был Александр Лукашенко и его сын Виктор. Попавшим в "черный лист" запрещен въезд на территорию ЕС, также заморожены их активы на территории Евросоюза, если таковые имеются.

7 декабря стало известно о подготовке третьего пакета санкций в отношении Беларуси.

Официальный Минск ввел ответные санкции против Евросоюза и Канады. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

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Теги: Минск
 
 
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