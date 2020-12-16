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БелАЭС и протесты: Литва и Польша обещают уделять Беларуси особое внимание
16.12.2020 10:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек – Sputnik. Литва и Польша планируют уделять особое внимание ситуации в Беларуси, об этом сообщает пресс-служба литовского кабинета министров.
Белорусская тема поднималась в телефонном разговоре польского премьера Матеуша Моравецкого и нового премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. Литовская сторона выразила благодарность Польше за поддержку в реализации выводов Совета ЕС о необходимости предотвращения импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.
Также тема Беларуси обсуждалась во время разговора глав МИД Литвы и Польши Габриэлюса Ландсбергиса и Збигнева Рау. В центре внимания министров иностранных дел соседних государств была ситуация в нашей стране после президентских выборов.
"Ситуация остается напряженной, продолжаются аресты. Литва и Польша будут и впредь поддерживать белорусское гражданское общество и его решимость идти демократическим путем", – заявил Ландсбергис.
В ходе беседы поднималась и тема БелАЭС: глава литовского МИД просил поддержку Варшавы, чтобы не допустить поступления электроэнергии из Беларуси на рынок ЕС.
Конфликт из-за БелАЭС
Литва не в первый раз выступает против Белорусской атомной станции. Так, в начале декабря новое правительство балтийской республики заявило, что намерено добиваться полной блокады электроэнергии с БелАЭС в масштабах всего Европейского союза.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Ранее страна-соседка уже неоднократно выступала против строительства Белорусской АЭС, мотивировав свою позицию небезопасностью станции. Белорусская сторона при этом настаивает, что БелАЭС отвечает всем требованиям, которые предъявляются к безопасности – это неоднократно подтверждалось экспертами международных комиссий, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС. Минэнерго Беларуси 14 декабря
Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй – в 2022 году.
Ситуация после выборов и реакция Запада
Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси уже почти четыре месяца, наиболее масштабные – по воскресеньям. Они начались сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Страны Запада отреагировали на события в Беларуси введением санкций. В первый санкционный список,
7 декабря стало известно о подготовке третьего пакета санкций в отношении Беларуси.
Официальный Минск ввел
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