США подтвердили поддержку белорусской оппозиции

Вчера, 15 декабря, состоялась виртуальная дискуссия заместителя госсекретаря США Стивена Бигана и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, где американский госдеп заявил о поддержке Штатами белорусской оппозиции. Об этом сообщает «ГА».

Дискуссия была организована Германским фондом Маршалла и посвящена послевыборному политическому кризису в Беларуси.

Биган подтвердил, что США поддерживает белорусский народ в стремлении бороться за свои права и за демократическое будущее своей страны.

Чиновник призвал белорусские власти провести диалог с Координационным советом, как представителем оппозиции страны, с целью урегулирования кризиса.

«Вашингтон призывает провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей», - заявил заместитель госсекретаря США.

Также он сообщил, что Штаты выступают за немедленное освобождение всех политических заключенных и несправедливо задержанных.

Напомним, 14 декабря Светлана Тихановская заявила , что Европа лишь выражает свою озабоченность в связи с ситуацией в Беларуси, но в действительности ничего не может сделать.