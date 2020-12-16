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США подтвердили поддержку белорусской оппозиции

16.12.2020 11:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера, 15 декабря, состоялась виртуальная дискуссия заместителя госсекретаря США Стивена Бигана и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, где американский госдеп заявил о поддержке Штатами белорусской оппозиции. Об этом сообщает «ГА».

Дискуссия была организована Германским фондом Маршалла и посвящена послевыборному политическому кризису в Беларуси.

Биган подтвердил, что США поддерживает белорусский народ в стремлении бороться за свои права и за демократическое будущее своей страны.

Чиновник призвал белорусские власти провести диалог с Координационным советом, как представителем оппозиции страны, с целью урегулирования кризиса.

«Вашингтон призывает провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей», - заявил заместитель госсекретаря США.

Также он сообщил, что Штаты выступают за немедленное освобождение всех политических заключенных и несправедливо задержанных.

Напомним, 14 декабря Светлана Тихановская заявила, что Европа лишь выражает свою озабоченность в связи с ситуацией в Беларуси, но в действительности ничего не может сделать.

15 декабря на встрече с Тихановской президент Германии Франк-Вальер Штайнмайер высказал поддержку белорусскому народу, который «отчаянно борется за свою свободу». По итогам встречи представитель оппозиции заявила, что Германия выступает за расширение санкций против «пособников режима».

 
 
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Вчера, 15 декабря, состоялась виртуальная дискуссия заместителя госсекретаря США Стивена Бигана и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, где...
 
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