Шкляров о Беларуси: СИЗО – ГУЛАГ, но Лукашенко любит страну

Источник материала: Sputnik Беларусь

Политтехнолог Виталий Шкляров сообщил подробности пятичасовой встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Жизнеутверждающие тезисы Шклярова и его не самые приятные воспоминания о СИЗО – в обзоре Sputnik.

Почему Шкляров плохо выглядел?

Многие заметили, что на встрече с Лукашенко в СИЗО Шкляров "неважно" выглядел. Он рассказал, что за это время не один раз перенес COVID. Однако политтехнолог отметил, что вопреки плохому внешнему виду, чувствовал себя очень спокойно и уверенно.

"Это страшное, тяжелое место. Я думаю, ничего нового не расскажу. Все-таки, это такой наш советский еще ГУЛАГ. Любая тюрьма – тяжелое испытание. Кроме всего прочего, это место, где ты не можешь хорошо выглядеть, тебе тяжело не только физически, но морально, духовно. Ты борешься постоянно с собой, разговариваешь постоянно с собой. Это отражается, плюс это определенная диета, отсутствие спорта", - сказал Шкляров.

И добавил, что вместе с тем никогда в жизни не чувствовал себя так спокойно.

Поездку на встречу с Александром Лукашенко он назвал страшным событием. Он рассказал, что до последнего момента не знал, куда его везут.

"Когда в 6:14 в камеру пришли забрать, сказали, побрейся, оденься тепло – мы будем на улице. Ты выходишь, видишь отряд людей в масках ночью в зоне, не знаешь, куда тебя везут в первый раз на несколько месяцев, тебя одного. И тебе сказали одеться потеплее, потому что будешь на улице – передумаешь много", - вспоминает Шкляров.

Он рассказал, что обсуждал поездку с Виктором Бабарико, ее организация была похожа на "экзекуцию".

Последний из могикан

А вот саму встречу Шкляров назвал "интересной".

"Я много работал с разными президентами, многие президентские кампании вел, меня вроде бы президентом не удивишь и не испугаешь, в этом смысле ничего особенного не было. Но в других смыслах это была особенная встреча. Никогда еще я пять часов не разговаривал напротив своего оппонента, не сидел напротив такого "последнего из могикан", сильного человека с одной стороны, с другой – человека, который меня посадил в тюрьму", - вспоминает Шкляров.

Он отметил, что было бы "круто", если бы у Алексея Навального была возможность пять часов посидеть с Владимиром Путиным. Говоря об инициативе Лукашенко поговорить со своими политическими оппонентами, Шкляров назвал это "сильным ходом". Он признал, что открыл для себя "другого Лукашенко отчасти".

Говоря о том, осознает ли президент происходящее в стране, Шкляров отметил, что он "невероятно умный и все прекрасно понимает".

"Человек, которому уже некуда, незачем куда-то уходить, спешить. Такой "последний из могикан", плотный, сильный, крутой мужик. Я смотрел на равных, мне даже показалось, что мы одного поля люди, хотя у нас разная судьба и разный взгляд на жизнь, разное отношение к людям и разное отношение к любви. Любящий отец, кстати, что меня поразило", - рассказал Шкляров.

Николай Лукашенко присутствовал на встрече

Он впервые рассказал о том, что на той встрече был Николай Лукашенко, который провел там все пять часов.

"Высокий, красивый, современный молодой человек. Пять часов в шестнадцатилетнем возрасте сидеть, слушать взрослые разговоры – наверное, дико скучно. Не шелохнуться, уважительно. Я увидел Лукашенко - любящего отца, может, потому что он поздно родился. У меня в жизни похожая ситуация".

"С одной стороны – диктатор, с другой – любящий отец", - отметил Шкляров диссонанс в образе Лукашенко, который его поразил.

Шкляров еще под следствием

Дело в отношении Шкларова не закрыто, он до сих пор находится под следствием, уголовное дело не приостановлено, хоть это, по словам политтехнолога, было обещано госсекретарю США Майку Помпео.

Воочию протесты в Беларуси Шкляров не видел, информация, которая к нему поступала, была скудной.

"Что-то прилетало, постоянно новые люди приходили в камеру, как правило, не политические. Эти люди, убийцы, наркоманы, много что рассказывали", - отметил Шкляров, и добавил, что некоторую информацию получал от адвоката Антона Гашинского.

А когда узнал, что происходило в стране, сожалел, что пропустил такой "исторический момент".

Шкляров признал, что очень хотел бы вернуться в Минск, однако признает, что "с хлебом-солью" его встречать не будут. Он отметил, что трагедия в стране – не только в политике, но и в бытовой сфере, отдельно остановился на высоких сроках, которые назначают по антинаркотическим и коррупционным статьям.

Не важно, как долго это будет длиться

Мощная сильная страна невозможна без разногласий, считает Шкляров. Он также убежден, что и сам Лукашенко это видит.

"Нужно думать о понимании друг друга, нет другого пути, кроме как протягивать руку друг другу", - резюмировал Шкляров и призвал думать не о том, когда это случится, а о том, как.

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