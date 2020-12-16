Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 декабря. Допрос Андрея Бастунца в Следственном комитете 16 декабря не был связан с деятельностью возглавляемой им Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом сообщает пресс-служба БАЖ со ссылкой на Бастунца.

Сообщается также, что допрос длился около трех часов и проходил в присутствии адвоката. Председателя БАЖ допрашивали в качестве свидетеля по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и глобальной компьютерной сети интернет). Подробности неизвестны, так как Бастунец дал подписку о неразглашении.

Ранее сообщалось, что Бастунец был вызван на допрос в рамках уголовного дела о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Белорусская ассоциация журналистов — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью или содействуют ее развитию. В рамках своей уставной деятельности БАЖ также оказывает помощь членам ассоциации, чьи права нарушаются.

Андрей Бастунец является членом основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, созданного в августе по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. 20 августа Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК. Дело приняло к производству главное следственное управление центрального аппарата СК. Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Допрос Андрея Бастунца в СК не был связан с деятельностью возглавляемой им Белорусской ассоциации журналистов Минск, 16 декабря. Допрос Андрея Бастунца в Следственном комитете 16 декабря не был связан с деятельностью возглавляемой им Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ)....

БелаПАН.