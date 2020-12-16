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Допрос Андрея Бастунца в СК не был связан с деятельностью возглавляемой им Белорусской ассоциации журналистов

16.12.2020 13:55 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 декабря. Допрос Андрея Бастунца в Следственном комитете 16 декабря не был связан с деятельностью возглавляемой им Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом сообщает пресс-служба БАЖ со ссылкой на Бастунца.

Сообщается также, что допрос длился около трех часов и проходил в присутствии адвоката. Председателя БАЖ допрашивали в качестве свидетеля по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и глобальной компьютерной сети интернет). Подробности неизвестны, так как Бастунец дал подписку о неразглашении.

Ранее сообщалось, что Бастунец был вызван на допрос в рамках уголовного дела о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Белорусская ассоциация журналистов — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью или содействуют ее развитию. В рамках своей уставной деятельности БАЖ также оказывает помощь членам ассоциации, чьи права нарушаются.

Андрей Бастунец является членом основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, созданного в августе по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. 20 августа Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК. Дело приняло к производству главное следственное управление центрального аппарата СК. Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 декабря. Допрос Андрея Бастунца в Следственном комитете 16 декабря не был связан с деятельностью возглавляемой им Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ)....
 
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