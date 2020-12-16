Третий пакет санкций против белорусских властей согласован

В «черном» списке Евросоюза - 29 новых фамилий и 7 компаний. Полный список будет опубликован завтра.

Об этом сообщают источники ТАСС и журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Третий пакет санкций согласовали постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза.

Напомним, до сегодняшнего дня Евросоюз уже ввел два пакета санкций против официального Минска.

Ограничения коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.

О санкциях ЕС

Напомним, 14 декабря экс-кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила в интервью журналу New Yorker, что процесс введения санкций ЕС продвигается очень медленно, хотя Евросоюз давно согласовал эти санкции. По мнению Тихановской, Европа лишь выражает свою озабоченность в связи с ситуацией в Беларуси, но в действительности ничего не может сделать.

Санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября после выборов. В черный список попали 40 человек – белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В этот раз Евросоюз уже ввел ограничения в отношении Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, близких к нему.

Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

11 декабря к санкциям Евросоюза приобщилась Щвейцария.