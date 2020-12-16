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Третий пакет санкций против белорусских властей согласован
16.12.2020 14:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В «черном» списке Евросоюза - 29 новых фамилий и 7 компаний. Полный список будет опубликован завтра.
Об этом
Третий пакет санкций согласовали постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза.
Напомним, до сегодняшнего дня Евросоюз уже ввел два пакета санкций против официального Минска.
Ограничения коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.
О санкциях ЕС
Напомним, 14 декабря экс-кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская
Санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
Второй пакет санкций был
Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило
11 декабря к санкциям Евросоюза
14 декабря Тихановская
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В «черном» списке Евросоюза - 29 новых фамилий и 7 компаний. Полный список будет опубликован завтра.
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