|
Санкции от Тихановской: за фальсификации и увольнения рабочих
16.12.2020 15:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек – Sputnik. Евросоюз одобрил третий пакет санкций против белорусских властей, сообщила в своем Telegram-канале экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
Под санкции подпадут 29 человек и семь юридических лиц. Как сообщается, завтра эта информация будет опубликована в официальном журнале Евросоюза.
Речь идет о санкциях в отношении чиновников и компаний, которые, на взгляд команды Тихановской, ответственны за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие в отношении участников акций протеста.
И это не последний "черный список", утверждает Тихановская. Следующий планируют обсудить в Европе в начале следующего года.
Сегодня экс-кандидат обсудила новые санкции с министром иностранных дел ЕС Жозепом Боррелем. Речь шла, в том числе, об экономических мерах в отношении тех, кто ответственен за увольнения рабочих за политические взгляды.
Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по воскресеньям.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз одобрил третий пакет санкций против белорусских властей, а Тихановская уже анонсировала четвертый.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)