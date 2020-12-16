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Санкции от Тихановской: за фальсификации и увольнения рабочих

16.12.2020 15:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Евросоюз одобрил третий пакет санкций против белорусских властей, сообщила в своем Telegram-канале экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

© REUTERS / TT NEWS AGENCY
Тихановская разочарована: европейские лидеры ничего не могут

Под санкции подпадут 29 человек и семь юридических лиц. Как сообщается, завтра эта информация будет опубликована в официальном журнале Евросоюза.

Речь идет о санкциях в отношении чиновников и компаний, которые, на взгляд команды Тихановской, ответственны за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие в отношении участников акций протеста.

И это не последний "черный список", утверждает Тихановская. Следующий планируют обсудить в Европе в начале следующего года.

Сегодня экс-кандидат обсудила новые санкции с министром иностранных дел ЕС Жозепом Боррелем. Речь шла, в том числе, об экономических мерах в отношении тех, кто ответственен за увольнения рабочих за политические взгляды.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по воскресеньям.

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Теги: Минск
 
 
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Евросоюз одобрил третий пакет санкций против белорусских властей, а Тихановская уже анонсировала четвертый.
 
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