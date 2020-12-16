УЕФА и ФИФА должны указать США их место в мире футбола – Захарова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Международные футбольные организации – УЕФА и ФИФА – должны указать США их место в мире футбола, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вашингтон ранее ввел санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.

"Есть и иное измерение, серьезное, мне кажется, УЕФА и ФИФА - крупнейшие международные спортивные ассоциации - должны в рамках своей компетенции высказать свое мнение. А по большому счету, здесь мнение-то и не нужно, здесь нужно просто указать Вашингтону его место в мире футбола", - заявила Захарова на брифинге в среду.

Она выразила надежду, что у этих организаций "хватит смелости и зрелости для подобных заявлений".

Официальный представитель МИД отметила, что, включив в санкционный список футбольный клуб РПЛ, США "опровергли здравый смысл".

"На это можно посмотреть и под другим углом: теперь у всех, кто числится под американскими санкциями, есть возможность болеть за свой футбольный клуб, который тоже под санкциями", - добавила Захарова.