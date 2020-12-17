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Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
17.12.2020 10:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек - Sputnik. Пока еще действующий президент США Дональд Трамп откажется покидать свою официальную резиденцию в Вашингтоне, сообщили в эфире телеканала
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Такую информацию журналисты получили от советников Трампа, которые с тревогой восприняли заявление, однако сомневаются, что политик и правда пойдет на такие меры.
"В моменты глубочайшего отрицания (поражения на выборах – Sputnik) Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп не согласен с результатами выборов и продолжает их
Церемония инаугурации демократа Джо Байдена, получившего голоса 81,2 млн избирателей,
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Церемония инаугурации нового президента США пройдет 20 января, Трамп заявил советникам, что в этот день его могут лишь "вывести по ступеням" из здания резиденции.
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