ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

17.12.2020 10:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек - Sputnik. Пока еще действующий президент США Дональд Трамп откажется покидать свою официальную резиденцию в Вашингтоне, сообщили в эфире телеканала CNN.

© REUTERS / JONATHAN ERNST
Верховный суд США отклонил иск о пересмотре итогов выборов

Такую информацию журналисты получили от советников Трампа, которые с тревогой восприняли заявление, однако сомневаются, что политик и правда пойдет на такие меры.

"В моменты глубочайшего отрицания (поражения на выборах – Sputnik) Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп не согласен с результатами выборов и продолжает их оспаривать. Однако финальное голосование коллегии выборщиков, которое окончательно подтвердило победу Байдена, действующий президент США никак не прокомментировал.

Церемония инаугурации демократа Джо Байдена, получившего голоса 81,2 млн избирателей, пройдет 20 января. На выборах за лидера демократической партии проголосовало на семь миллионов больше человек, чем за республиканца Трампа.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Церемония инаугурации нового президента США пройдет 20 января, Трамп заявил советникам, что в этот день его могут лишь "вывести по ступеням" из здания резиденции.
 
Новости дня
Новости политики
 
УЕФА и ФИФА должны указать США их место в мире футбола – Захарова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика