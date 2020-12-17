Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек - Sputnik. Пока еще действующий президент США Дональд Трамп откажется покидать свою официальную резиденцию в Вашингтоне, сообщили в эфире телеканала CNN .

Такую информацию журналисты получили от советников Трампа, которые с тревогой восприняли заявление, однако сомневаются, что политик и правда пойдет на такие меры.

"В моменты глубочайшего отрицания (поражения на выборах – Sputnik) Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп не согласен с результатами выборов и продолжает их оспаривать . Однако финальное голосование коллегии выборщиков, которое окончательно подтвердило победу Байдена, действующий президент США никак не прокомментировал.

Церемония инаугурации демократа Джо Байдена, получившего голоса 81,2 млн избирателей, пройдет 20 января. На выборах за лидера демократической партии проголосовало на семь миллионов больше человек, чем за республиканца Трампа.

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