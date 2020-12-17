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Путин заявил, что Россия перестала быть "бензоколонкой"
17.12.2020 12:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 дек – Sputnik. Россия начала слезать с нефтегазовой иглы, сказал глава российского государства Владимир Путин во время ежегодной
© REUTERS / Lee Celano
По его словам, очевидным и положительным итогом развития российской экономики является тот факт, что 70% бюджета страны сформированы не за счет доходов в нефтегазовой сфере.
"Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", - констатировал президент России.
После чего обратил внимание, что если некто пытается представить Россию "до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований".
При этом Владимир Путин не стал отрицать, что зависимость российской экономики от нефти и газа "еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду".
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Доходы российского бюджета на 70% сформированы уже не за счет прибыли в нефтегазовой отрасли, что власти считают позитивным сигналом.
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