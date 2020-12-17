Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Россия начала слезать с нефтегазовой иглы, сказал глава российского государства Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции .

По его словам, очевидным и положительным итогом развития российской экономики является тот факт, что 70% бюджета страны сформированы не за счет доходов в нефтегазовой сфере.

"Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", - констатировал президент России.

После чего обратил внимание, что если некто пытается представить Россию "до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований".

При этом Владимир Путин не стал отрицать, что зависимость российской экономики от нефти и газа "еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду".

Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на Sputnik .

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