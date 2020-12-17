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Если что - сразу к нам: Лукашенко предложил Папе Римскому лечиться в РБ

17.12.2020 12:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил спецпосланника Папы Римского монсиньора Клаудио Гуджеротти за приезд в Минск и попросил передать поздравления с наступающими праздниками понтифику.

Встреча главы Беларуси и Гуджеротти прошла в Минске в четверг

"Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники - болеть нам некогда. Но если что - сразу к нам", - отметил глава государства, его слова приводит пресс-служба.

Архиепископ Гуджеротти заверил, что обязательно передаст эти слова Папе Римскому. По его словам, глава понтифик хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Белорусский президент также поблагодарил спецпосланника Папы Римского за приезд, назвав его визит в Минск хорошим знаком.

"Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть", - сказал глава государства.

Клаудио Гуджеротти также считает, что за время его работы в Беларуси у сторон получилось многое сделать для развития отношений.

"К сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании вам надо снова в Беларусь возвращаться", - высказал свое мнение глава государства.

"После Великобритании может быть пенсия. Там не видно солнца - опасно для здоровья", - в ответ пошутил архиепископ.

Римско-католическая церковь в Беларуси - вторая по числу верующих конфессия в республике. В Беларуси насчитывается более 500 костелов. В стране служат 8 епископов РКЦ, работают более 450 священнослужителей, из которых 70 - иностранные граждане, преимущественно Польши.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент назвал визит спецпосланника Ватикана Клаудио Гуджеротти в Минск хорошим знаком.
 
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