Путин высказался о поддержке белорусских протестов из-за рубежа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек - Sputnik. Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что вмешательство извне в ситуацию в Беларуси налицо.

Он отметил, что оппозицию из-за границы поддерживают информационно, политически и финансово.

"Из-за границы никогда ничего хорошего не получаете", – прокомментировал президент РФ.

Путин отметил, что белорусскому народу надо дать возможность разобраться самостоятельно.

Он напомнил, что по этому поводу уже неоднократно высказывался Александр Лукашенко, и отметил, что он сам придерживается точки зрения, "что надо делать это в спокойной ритмичной обстановке". Президент Беларуси инициировал изменения в Конституцию, напомнил Владимир Путин: "Посмотрим, как это будет все происходить".

Протесты начались в Беларуси после выборов президента, которые прошли 9 августа. На них, по данным ЦИК страны, победу с чуть больше 80% голосов одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до настоящего момента.

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