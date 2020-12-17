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Путин высказался о поддержке белорусских протестов из-за рубежа
17.12.2020 15:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 дек - Sputnik. Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что вмешательство извне в ситуацию в Беларуси налицо.
© Sputnik / Евгений Биятов
Он отметил, что оппозицию из-за границы поддерживают информационно, политически и финансово.
"Из-за границы никогда ничего хорошего не получаете", – прокомментировал президент РФ.
Путин отметил, что белорусскому народу надо дать возможность разобраться самостоятельно.
Он напомнил, что по этому поводу уже неоднократно высказывался Александр Лукашенко, и отметил, что он сам придерживается точки зрения, "что надо делать это в спокойной ритмичной обстановке". Президент Беларуси инициировал изменения в Конституцию, напомнил Владимир Путин: "Посмотрим, как это будет все происходить".
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Президент РФ считает, что нужно дать белорусскому народу самостоятельно разобраться в ситуации.
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