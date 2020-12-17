ЕС утвердил третий пакет санкций, в списке бизнесмены и чиновники

Евросоюзом 17 декабря на заседании министров окружающей среды был утвержден третий пакет санкций в отношении белорусских властей. Санкции затронут несколько предприятий и физических лиц. В списке чиновники, судьи и даже приближенные к власти бизнесмены, а также - предприятия ВПК.

О согласовании третьего пакета сообщил журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в своем Твиттере. Он отмечает, что санкции будут внесены в отношении ЗАО «Белтехэкспорт» (продажа вооружений и военной техники), ОАО «МЗКТ» (один из мировых лидеров по производству специальных шасси для ракетных войск), компаний Dana Holdings (девелопер и застройщик), и ООО «Синезис» (IT-компания-разработчик системы видеоаналитики, в частности-распознавания лиц в онлайн-потоке видеоинформации с уличных камер наблюдения), 140 ремонтный завод, завод АГАТ, а также Управделами президента.

В списке физических лиц, которые попали под санкции ЕС, по информации Йозвяка, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также экс-глава Минского горисполкома, а ныне заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

Кроме того, в список включены:

Владимир Караник — председатель Гродненского облисполкома;

Наталья Кочанова — председатель Совета Республики;

Павел Легкий — заместитель министра информации;

Игорь Луцкий — министр информации;

Андрей Швед — генеральный прокурор, на момент выборов 9 августа председатель Госкомитета судебных экспертиз;

Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами президента;

Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками МВД;

Артем Дунько — старший инспектор по особо важным делам ДФР КГК;

Олег Корозей — начальник управления профилактики МВД;

Дмитрий Курьян — заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка МВД;

Александр Турчин — председатель Миноблисполкома;

Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома;

Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома;

Сергей Калинник — начальник УВД Советского района Минска;

Вадим Пригара — начальник Молодечненского РОВД;

Виктор Станиславчик — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Советского района Минска;

Александр Петраш — судья суда Заводского района Минска;

Андрей Лагунович — судья суда Советского района Гомеля;

Елена Литвина — судья суда Ленинского района Могилева;

Виктория Шабуня — судья суда Центрального района Минска;

Елена Живица — судья суда Октябрьского района Минска;

Наталья Дедкова — судья суда Партизанского района Минска;

Марина Федорова — судья суда Советского района Минска;

Юлия Густыр — судья суда Центрального района Минска;

Елена Некрасова — судья суда Заводского района Минска;

Также в списке оказались два приближенных к властям бизнесмена:

Александр Шакутин — председатель совета директоров ОАО «Амкодор» и Николай Воробей — владелец «Новой нефтяной компании», компании «Интерсервис», совладелец «Бремино групп».

Официального решения о введении третьего пакета санкций пока опубликовано не было.

История вопроса

Санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября после выборов. В черный список попали 40 человек – белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В этот раз Евросоюз уже ввел ограничения в отношении Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, близких к нему. Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.