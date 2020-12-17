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ЕС утвердил третий пакет санкций, в списке бизнесмены и чиновники
17.12.2020 15:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Евросоюзом 17 декабря на заседании министров окружающей среды был утвержден третий пакет санкций в отношении белорусских властей. Санкции затронут несколько предприятий и физических лиц. В списке чиновники, судьи и даже приближенные к власти бизнесмены, а также - предприятия ВПК.
О согласовании третьего пакета сообщил журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в своем Твиттере. Он отмечает, что санкции будут внесены в отношении ЗАО «Белтехэкспорт» (продажа вооружений и военной техники), ОАО «МЗКТ» (один из мировых лидеров по производству специальных шасси для ракетных войск), компаний Dana Holdings (девелопер и застройщик), и ООО «Синезис» (IT-компания-разработчик системы видеоаналитики, в частности-распознавания лиц в онлайн-потоке видеоинформации с уличных камер наблюдения), 140 ремонтный завод, завод АГАТ, а также Управделами президента.
В списке физических лиц, которые попали под санкции ЕС, по информации Йозвяка, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также экс-глава Минского горисполкома, а ныне заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.
Кроме того, в список включены:
Владимир Караник — председатель Гродненского облисполкома;
Наталья Кочанова — председатель Совета Республики;
Павел Легкий — заместитель министра информации;
Игорь Луцкий — министр информации;
Андрей Швед — генеральный прокурор, на момент выборов 9 августа председатель Госкомитета судебных экспертиз;
Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами президента;
Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками МВД;
Артем Дунько — старший инспектор по особо важным делам ДФР КГК;
Олег Корозей — начальник управления профилактики МВД;
Дмитрий Курьян — заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка МВД;
Александр Турчин — председатель Миноблисполкома;
Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома;
Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома;
Сергей Калинник — начальник УВД Советского района Минска;
Вадим Пригара — начальник Молодечненского РОВД;
Виктор Станиславчик — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Советского района Минска;
Александр Петраш — судья суда Заводского района Минска;
Андрей Лагунович — судья суда Советского района Гомеля;
Елена Литвина — судья суда Ленинского района Могилева;
Виктория Шабуня — судья суда Центрального района Минска;
Елена Живица — судья суда Октябрьского района Минска;
Наталья Дедкова — судья суда Партизанского района Минска;
Марина Федорова — судья суда Советского района Минска;
Юлия Густыр — судья суда Центрального района Минска;
Елена Некрасова — судья суда Заводского района Минска;
Также в списке оказались два приближенных к властям бизнесмена:
Александр Шакутин — председатель совета директоров ОАО «Амкодор» и Николай Воробей — владелец «Новой нефтяной компании», компании «Интерсервис», совладелец «Бремино групп».
Официального решения о введении третьего пакета санкций пока опубликовано не было.
История вопроса
Санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
Второй пакет санкций был
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Евросоюзом 17 декабря на заседании министров окружающей среды был утвержден третий пакет санкций в отношении белорусских властей. Санкции затронут несколько...
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