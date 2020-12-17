Путин рассказал, что пил во время Большой пресс-конференции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что он пил во время Большой пресс-конференции, закулисный разговор транслировал Sputnik.

Большая пресс-конференция с участием Путина прошла в четверг и заняла около четырех с половиной часов. Уже после завершения прямого эфира к главе государства подошли журналисты и начали задавать вопросы. Один из представителей СМИ спросил, что пил президент во время пресс-конференции, указав на белую термокружку, которая стояла возле него.

"Это чай. Даже не чай – отвар из сибирских трав. Сбор из Сибири", - ответил Путин.

Еще один журналист поинтересовался, какие записи президент делал во время мероприятия. Путин открыл записную книжку и показал ее, уточнив, что записывал имена тех, кто задавал вопросы, и то, что они спрашивали.

"Так, чтобы не забыть часть вопросов, которые задавали", - уточнил президент России.

Сегодняшняя пресс-конференция из-за пандемии впервые прошла в онлайн-формате - глава государства находился в резиденции в Ново-Огарево, общение проходило дистанционно. Журналисты задавали вопросы по видеосвязи как из Москвы, так и из федеральных округов. Журналисты задавали вопросы Путину на протяжении 4 часов и 20 минут. Рекорд был установлен в 2008 году - тогда пресс-конференция длилась 4 часа и 40 минут.

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