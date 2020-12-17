ЕС запустил третий пакет санкций в отношении Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Европейский союз ввел третий пакет санкций в отношении Беларуси, соответствующий документ размещен в официальном журнале ЕС.

Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября . В общей сложности в них находится 55 фамилий. Президента Беларуси Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

Новые ограничительные меры затронут семь юрлиц в Беларуси:

ОАО "140 ремонтный завод" (предприятие военно-промышленного комплекса в Борисове, занимающееся бронетехникой)

ОАО "Агат – электромеханический завод" (электроника для ВПК)

ОАО "МЗКТ" (колесная техника для ВПК)

ЗАО "Белтехэкспорт" (поставки оружия на экспорт)

Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь

Dana Holdings (крупнейший девелопер)

IT-компания ООО "Synesis" (системы видеонаблюдения и распознавания)

"В связи с продолжающимися репрессиями гражданского общества в Беларуси 29 физических и 7 юридических лиц должны быть включены в список людей, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры", - говорится в документе.

Список из официальных лиц и бизнесменов, попавших под санкции, выглядит следующим образом:

Анатолий Сивак – вице-премьер

Иван Эйсмонт – председатель Белтелерадиокомпании

Владимир Караник – председатель Гродненского облисполкома

Наталья Кочанава – председатель Совета республики

Павел Легкий – бывший первый заместитель министра информации

Игорь Луцкий – министр информации

Андрей Швед – генеральный прокурор

Геннадий Богдан – заместитель управляющего делами президента Беларуси

Игорь Бурмистров – первый заместитель командующего внутренними войсками

Артем Дунько – главный инспектор Комитета государственного контроля

Олег Каразей – начальник управления профилактики МВД

Дмитрий Курян – начальник отдела правопорядка МВД

Александр Турчин – председатель Минского облисполкома

Дмитрий Шумилин – замначальника отдела массовых мероприятий ГУВД Минского горисполкома

Виталий Стасюкевич – заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродно

Сергей Калинник – начальник Советского РУВД Минска

Вадим Пригара – начальник Молодечненского РОВД

Виктор Станиславчик – заместитель начальника Советского РУВД Минска

Александр Петраш – судья суда Центрального района Минска

Андрей Лагунович – судья суда Советского района Гомеля

Елена Литвина – судья суда Ленинского района Могилева

Виктория Шабуня – судья суда Центрального района Минска

Елена Живица – судья суда Октябрьского района Минска

Наталья Дедкова – судья суда Партизанского района Минска

Марина Федорова – судья суда Советского района Минска

Юлия Густыр – судья суда Центрального района Минска

Елена Некрасова – судья суда Заводского района Минска

Александр Шакутин – владелец ОАО "Амкодор"

Николай Воробей – владелец ООО "Бремино Групп"

Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

Читайте также: