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ЕС запустил третий пакет санкций в отношении Беларуси

17.12.2020 17:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Европейский союз ввел третий пакет санкций в отношении Беларуси, соответствующий документ размещен в официальном журнале ЕС.

© Pixabay Hans
Власти Швейцарии ввели санкции против Лукашенко

Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября. В общей сложности в них находится 55 фамилий. Президента Беларуси Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

Новые ограничительные меры затронут семь юрлиц в Беларуси:

  • ОАО "140 ремонтный завод" (предприятие военно-промышленного комплекса в Борисове, занимающееся бронетехникой)
  • ОАО "Агат – электромеханический завод" (электроника для ВПК)
  • ОАО "МЗКТ" (колесная техника для ВПК)
  • ЗАО "Белтехэкспорт" (поставки оружия на экспорт)
  • Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь
  • Dana Holdings (крупнейший девелопер)
  • IT-компания ООО "Synesis" (системы видеонаблюдения и распознавания)

"В связи с продолжающимися репрессиями гражданского общества в Беларуси 29 физических и 7 юридических лиц должны быть включены в список людей, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры", - говорится в документе.

Список из официальных лиц и бизнесменов, попавших под санкции, выглядит следующим образом:

  • Анатолий Сивак – вице-премьер
  • Иван Эйсмонт – председатель Белтелерадиокомпании
  • Владимир Караник – председатель Гродненского облисполкома
  • Наталья Кочанава – председатель Совета республики
  • Павел Легкий – бывший первый заместитель министра информации
  • Игорь Луцкий – министр информации
  • Андрей Швед – генеральный прокурор
  • Геннадий Богдан – заместитель управляющего делами президента Беларуси
  • Игорь Бурмистров – первый заместитель командующего внутренними войсками
  • Артем Дунько – главный инспектор Комитета государственного контроля
  • Олег Каразей – начальник управления профилактики МВД
  • Дмитрий Курян – начальник отдела правопорядка МВД
  • Александр Турчин – председатель Минского облисполкома
  • Дмитрий Шумилин – замначальника отдела массовых мероприятий ГУВД Минского горисполкома
  • Виталий Стасюкевич – заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродно
  • Сергей Калинник – начальник Советского РУВД Минска
  • Вадим Пригара – начальник Молодечненского РОВД
  • Виктор Станиславчик – заместитель начальника Советского РУВД Минска
  • Александр Петраш – судья суда Центрального района Минска
  • Андрей Лагунович – судья суда Советского района Гомеля
  • Елена Литвина – судья суда Ленинского района Могилева
  • Виктория Шабуня – судья суда Центрального района Минска
  • Елена Живица – судья суда Октябрьского района Минска
  • Наталья Дедкова – судья суда Партизанского района Минска
  • Марина Федорова – судья суда Советского района Минска
  • Юлия Густыр – судья суда Центрального района Минска
  • Елена Некрасова – судья суда Заводского района Минска
  • Александр Шакутин – владелец ОАО "Амкодор"
  • Николай Воробей – владелец ООО "Бремино Групп"

Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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